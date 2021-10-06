Koronavirüs hastası çift, 3 gün arayla öldü

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Şenol POYRAZ/İZNİK (Bursa), (DHA)BURSA'da İznik Engelliler Derneği Başkanı Erdoğan Bıçak (68) ile eşi Ruhiye Bıçak (64), koronavirüs tedavisi gördükleri hastanede 3 gün arayla hayatlarını kaybetti.

Emekli denizaltı astsubayı olan Kıbrıs gazisi ve aynı zamanda İznik Engelliler Derneği Başkanı Erdoğan Bıçak, pazartesi günü koronavirüs tedavisi gördüğü Gölcük´teki bir hastanede hayatını kaybetti. Koronavirüs tedavisi gören Bıçak´ın eşi Ruhiye Bıçak da bugün yaşamını yitirdi. Çift, Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı´nda toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik Şenol POYRAZ

2021-10-06 18:20:20



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