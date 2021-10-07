Karacabey Belediyespor - Amedspor: 2-1

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) -
STAT: M. Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Burak Olcar, Serdar Osman Akarsu, Mikail Can
KARACABEY BELEDİYESPOR: Can Ömer Faruk, Ahmet, Hakkı, Denis, Berk (Dk.79 Yağız), Ömer (Dk.70 Enes), Bekir, Umut (Dk.79 Kaan), Sadık (Dk.87 Hakan), Muhammed
AMEDSPOR: Kurtuluş Hüseyin, Anıl, Kerem (Dk.62 Mansur), Bünyamin (Dk.87 Ercan), Üstün (Dk.46 Mervan), Kutay, Okan (Dk.72 Çağatay), Mehmet Sıddık (Dk.87 Muhlis), Oğuz, Mehmet
GOLLER: Dk.51 Berk, Dk.90+7 Enes (Karacabey Belediyespor), Dk.90+1 Çağatay (Amedspor)
SARI KARTLAR: Berk, Bekir, Ömer, Muhammed, Kaan (Karacabey Belediyespor), Kerem, Üstün, Hüseyin (Amedspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup´ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, kendi sahasında Amedspor´u 2-1 mağlup etti.
15´inci dakikada Bekir´in kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu kaleci Kurtuluş müdahale ederek ceza sahasına çeldi.
19´uncu dakikada Mehmet´in vuruşunda kaleci Can topu kornere çeldi.
29´uncu dakikada Bekir´in vuruşunda kaleci Kurtuluş son anda topa müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere çeldi.
33´üncü dakikada Sadık´ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Kurtuluş topu kornere çeldi.
45´inci dakikada Bekir´in vuruşunda top az farkla auta çıktı.
51´inci dakikada Arda´nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Berk topu bekletmeden topuğuyla yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
60´ıncı dakikada Ömer Faruk´un vuruşunda top kaleci Kurtuluş´ta kaldı.
76´ncı dakikada Mehmet´in vuruşunda kaleci Can topu kornere çeldi.
90+1´inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Çağatay topu ağlara gönderdi: 1-1.
90+7´nci dakikada Ahmet´in vuruşunda top direğe çarparak tekrar Ahmet´in önünde kaldı. Ahmet´in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Enes topu filelerle buluşturdu: 2-1.
Mücadele sonucunda Karacabey Belediyespor kendi evinde Amedspor´u 2-1 mağlup etti.
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN
2021-10-07 00:00:22
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