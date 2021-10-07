Kayıp olarak aranıyordu, dere kenarında ceset bulundu

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Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA´da 10 gündür kayıp olarak aranan İsmet Zengin´in (55) dere kenarında cesedi bulundu.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi´nde meydana geldi. Belediyeye ait çöplükte çalışan görevliler, dere kenarında hareketsiz yatan kişiyi görüp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, bu kişinin öldüğünü belirledi. Polisin yaptığı araştırmada, cesedin 10 gün önce Panayır Mahallesi´ndeki evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan İsmet Zengin´e ait olduğu tespit edildi.

Derede boğularak öldüğü tahmin edilen İsmet Zengin'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2021-10-07 12:23:18



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