Üniversite öğrencileri evlerine kavuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite öğrencileri evlerine kavuştu

İHA

Üniversite öğrencileri evlerine kavuştu

Gemlik Belediyesi tarafından 25 lira sembolik kira bedeli ile öğrencilere kiralanan evlerin anahtarları teslim edildi.
Geçtiğimiz haftalarda Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan tarafından açıklanan öğrencilere 25 lira sembolik bedelle ev desteği Türkiye’de yankı uyandırmıştı. Çağrıya kulak veren 210 öğrencinin başvuruları tek tek değerlendirilerek Gemlik’e ilk kez gelenler, kız öğrenciler, şehit ve gazi yakınları ile ekonomik durumu esas alınan öğrencilerden 84’ü evlerine kavuştu. Sözleşmeleri yapılan öğrenciler anahtarlarını teslim aldılar.
Öğrenciler ile bir araya gelen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Aylık 25 lira sembolik bedelle kiraladığımız evleri sizlere teslim ediyoruz. Hayırlı olsun, güle güle oturun” dedi.
Başkan Sertaslan şöyle konuştu: “Geçtiğimiz yıl okulların kapalı olması sebebiyle öğrenciler ev bulmak için okullarının olmadığı illere gitmediler. Bu yıl hem birinci hem ikinci sınıflar ev aramaya başlayınca konut yetersizliği ortaya çıktı. Üniversite eğitimi için ilçemize gelen öğrencilerimize bu konuda destek olmak önemli bir sorumluluk oldu. Biz de mülkiyeti belediyemize ait 21 daireyi, dört öğrencinin kalabileceği şekilde, kişi başı aylık 25 lira sembolik kira bedeli karşılığında öğrencilerimize tahsis ettik. Evleri bu eğitim yılı için dokuz aylığına kiraladık. Bugün anahtar teslimini yaptığımız evlerimizde gençlerimiz sağlıklı ve güvenli şekilde barınabilecekler. Hayırlı olsun, güle güle otursunlar.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da baraj kapakları kapanınca binlerce balık telef oldu
YEREL HABERLER Bursa'da baraj kapakları kapanınca binlerce balık ...
Minikler üretimi yerinde gördü
YEREL HABERLER Minikler üretimi yerinde gördü
Yunuseli sokakları asfaltla buluştu Osmangazi’de asfaltsız sokak kalmayacak
YEREL HABERLER Yunuseli sokakları asfaltla buluştu Osmangazi’de ...
Kayıp olarak aranıyordu, dere kenarında ceset bulundu
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranıyordu, dere kenarında ceset bulundu
Bursa'da pompalı tüfekle dayısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
YEREL HABERLER Bursa'da pompalı tüfekle dayısını öldüren sanığa ...
Pilot teğmenin düğünü böyle olur
YEREL HABERLER Pilot teğmenin düğünü böyle olur
Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine Karacabey’den önemli katkı
YEREL HABERLER Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine Karacabey’den önemli ...
Yamaçtan yuvarlanıp düştüğü yerde mahsur kalan engelliyi polis kurtardı
YEREL HABERLER Yamaçtan yuvarlanıp düştüğü yerde mahsur kalan ...
Yamaçta mahsur kalan zihinsel engelli adamı polis ekipleri böyle kurtardı
YEREL HABERLER Yamaçta mahsur kalan zihinsel engelli adamı polis ...
Pompalı tüfekle dayısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis 
YEREL HABERLER Pompalı tüfekle dayısını öldüren sanığa ...
Görmeden kalaylıyor
YEREL HABERLER Görmeden kalaylıyor
Bursa'da ceviz hasadı çiftçiyi sevindirdi
YEREL HABERLER Bursa'da ceviz hasadı çiftçiyi sevindirdi
İnegöl Belediye Meclisi toplandı
YEREL HABERLER İnegöl Belediye Meclisi toplandı
Bursa’nın akıllı yatırımları Gaziantep’te vitrine çıktı
YEREL HABERLER Bursa’nın akıllı yatırımları Gaziantep’te vitrine ...
Nilüfer Belediyesi’nden Bursaspor’a bir destek daha
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyesi’nden Bursaspor’a bir destek daha
Mudanya Belediyesi eğitime desteğini sürdürüyor
YEREL HABERLER Mudanya Belediyesi eğitime desteğini sürdürüyor
Gürsu’da dönüşüm rüzgârı
YEREL HABERLER Gürsu’da dönüşüm rüzgârı
Bursa’da derede erkek cesedi bulundu 10 gündür aranan adamın cesedi derede bulundu
YEREL HABERLER Bursa’da derede erkek cesedi bulundu 10 gündür aranan ...
İznik'te arkeologları şok eden büyük keşif İznik'te 100 yılın keşfi olarak nitelendirilen gölün içerisindeki bazilikanın ardından 1500 yıllık olduğu değerlendirilen bir bazilika da zeytinlikte bulundu Bazilikanın duvar kazısı sırasında ortaya çıkan eros figürlü 2 ayrı lahit içerisinde bulunan mumyalanmış cesetler müzeye kaldırıldı
YEREL HABERLER İznik'te arkeologları şok eden büyük keşif İznik'te ...
Bursa’da yavru ayılar yola indi
YEREL HABERLER Bursa’da yavru ayılar yola indi
Sonbaharda Uludağ’dan tablo gibi görüntüler
YEREL HABERLER Sonbaharda Uludağ’dan tablo gibi görüntüler
Yabancı öğrenciler Bursa'ya hayran kaldı
YEREL HABERLER Yabancı öğrenciler Bursa'ya hayran kaldı
(Özel) Tarımda drone teknolojisi yaygınlaşıyor İlaç atmak için kullanılan traktörler tarih oluyor
YEREL HABERLER (Özel) Tarımda drone teknolojisi yaygınlaşıyor İlaç ...
Bursa'da otomobilin çarptığı ayı öldü
YEREL HABERLER Bursa'da otomobilin çarptığı ayı öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.