Yıldırım’dan üniversitelilere sıcak karşılama

Yıldırım Belediyesi’nin öğrencilere desteği sürüyor.

Yıldırım Belediyesi, Türkiye’nin dört bir yanından Bursa Teknik Üniversitesi’ni yeni kazanan öğrencileri kampüs girişinde kurduğu “Yıldırım’a hoş geldiniz” standı ile karşıladı. Yıldırım Bayezid ve Mimar Sinan Yerleşkesi’nde kurulan stantlarda öğrencilere Yıldırım tanıtılırken, onların talep ve meseleleri dinlendi. Stantları ziyaret eden öğrencilere Kent Rehberi kitapçığı, Yıldırım Belediyesi Ekim Ayı Kültür Sanat Kitapçığı ve çeşitli hediyeler verildi. Okulların açılması ile Yıldırım’a renk geldiğini söyleyen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yüzlerce öğrencimiz, güzel ilçemizde bu sene üniversite hayatına adım attı. Bizler de Yıldırım Belediyesi olarak gençlerimizi, Bursa Teknik Üniversitesi kampüslerinde karşıladık. Düzenlediğimiz Cemal Çayırcı konseri ile de ‘Değerlerin şehri Yıldırım’a hoş geldiniz’ dedik” ifadelerini kullandı.

Yıldırım’ın bir üniversite şehri olduğunu vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak hizmet anlayışımızın merkezinde insan var. Yaptığımız projeler ve yatırımların hepsi insana dair, insana dokunacak işler. İnsana dokunan işlerin içerisinde de en çok gençlere ve çocuklara yönelik çalışmaları önceliyoruz. Üniversiteyi yeni kazanan ve ilçemize yeni gelen öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için Rektörümüz Arif Karademir ile birlikte çalışmalar yürütüyoruz. İlçemize yeni gelen öğrencilerin kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlamak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.