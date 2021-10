Makine Mühendisliği Bölümü’nde bayrak değişimi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde 35 yıldır görev yapan ve bölüm başkanlığını da yürüten Prof. Dr. Recep Yamankaradeniz emekliye ayrılma kararı aldı. Yapılan oylama sonucunda Bölüm Başkanlığı görevine Prof. Dr. Fatih Karpat getirildi.

Makine Mühendisliği binasında düzenlenen devir teslim törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, bölüm başkanları, akademisyenler ve idarî personel katıldı.

Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitede alınan her görevin kıymetli ve özel olduğuna işaret etti. Makamların gelip geçici olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Recep Yamankaradeniz hocamızın üniversitemize yıllar içerisinde çok büyük katkıları oldu. Farklı kademelerde görevler aldı ve elinden gelenin en iyisini yaptı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun. Bu bir nöbet değişimidir. Böyle durumlarda biz bölümdeki bütün akademisyenlerimizin ortak kararının alınmasını, birlik ve bütünlük içerisinde bir görevlendirmenin yapılmasını arzu ediyoruz. Burada da uyum, çalışkanlık ve bölümü daha iyi yerlere götürecek arkadaşlarımızın göreve getirilmesini istiyoruz. Fatih Karpat Hocamız da bu konuda donanımlı bir arkadaşımızdır. Bölümümüzü çok daha iyi yerlere getirecektir. 50’nin üzerinde akademisyenimizin görev aldığı bir bölümden bahsediyorum. Üst yönetici olarak, bir kardeşlik duygusu içerisinde hareket edilmesi ve yeni bir heyecan ile Fatih Hocamıza destek verilmesini bekliyoruz. Fatih Hocamızın da buradaki bütün arkadaşlarımızı kucaklayacağına, birlik ve beraberlik içerisinde güzel çalışmalara imza atacağına inanıyoruz” dedi.

Akademisyenlerden yeni dönemde daha yüksek performans beklediklerini sözlerine ekleyen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Öğretim üyesi başına düşen yayın ortalamasını artırmayı istiyoruz. Yeni bölüm başkanımız ve yöneticilerimizin koordinesi doğrultusunda, akademisyenlerimizin de gayreti ile buradaki ortalamanın yükseleceğine inanıyoruz. Çok donanımlı ve kendisini geliştirmiş akademisyenlerimiz olduğunu ve her birinin bu potansiyeli taşıdığına inanıyoruz. Makine Mühendisliği Bölümümüzün önümüzdeki dönem çok daha iyi yerlere gelmesini arzu ediyoruz. Her gün daha iyiye gidebilmeliyiz” açıklamasında bulundu.

Yeni bölüm başkanı oy birliğiyle seçildi

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu da uzun yıllardır her yönüyle örnek aldıkları Prof. Dr. Recep Yamankaradeniz’in emeklilik kararı almasından dolayı üzüntülü olduklarını söyledi. Yeni bir bölüm başkanı seçme durumunda kaldıklarını aktaran Dekan Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, “Uzun yıllardan beri bölümümüzde başkan yardımcısı olarak görev alan Prof. Dr. Fatih Karpat hocamız, anabilim dalı başkanlarımızın oyunu ve onayını da alarak başkanlığa getirildi. Üniversitemiz, fakültemiz ve bölümümüz için hayırlı olmasını diliyorum. Recep Hocamıza da bugüne kadar bizlere kattığı her şey için gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Recep Hocadan duygulu veda konuşması

Bölüm başkanlığı görevini devreden ve kasım ayı itibariyle emekliye ayrılacak olan Prof. Dr. Recep Yamankaradeniz ise, konuşmasında, her işin bir sonu olduğunun altını çizdi. “Bizleri bugüne en iyi şekilde ulaştıran Allah’a hamd olsun” diyen Prof. Dr. Recep Yamankaradeniz, “Biz 35 sene evvel göreve geldiğimizde buradaki öğretim üyesi sayısı 3 5 kişiydi. Bugün akademisyenlerimizin hemen hemen hepsi kendi yetiştirdiğimiz öğrencilerimizden oluşuyor. Çok güzel seneler geçirdik. Arkadaşlarımızın bundan sonra da çok güzel çalışmalara imza atacaklarına inanıyorum. Fatih Karpat hocamıza görevi kabul ettiği için teşekkür ediyorum ve çok iyi çalışmalara imza atacağını biliyorum. Hepiniz Allah’a emanet olun” şeklinde konuştu.

Yeni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Karpat da kendisini göreve layık gören tüm yöneticilere teşekkür etti. Üniversite içerisinde 23. yılını doldurduğuna işaret eden Prof. Dr. Fatih Karpat, “11 yıldır bölüm başkan yardımcılığı ve öğretim üyeliği görevini yürütüyorum. Bu süre zarfında Recep Hocam başta olmak üzere hemen hemen bütün hocalarımızla birlikte çalışma fırsatı bulduk. Türkiye’nin en itibarlı bölümlerinden birisine başkan olmak bizim için büyük bir onur. Burada tüm hocalarımızın alın teri ve emeği var. Bunun bilinci ile çalışacağız. Bizlere bugünleri gösteren Allah’a şükürler olsun. İnşallah hep birlikte çok daha güzel günler göreceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yeni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Karpat ve görevi devreden Prof. Dr. Recep Yamankaradeniz’e teşekkür çiçeği takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.