Osmangazi Meydanı, Bursa’nın yeni marka değeri İnternet Gazetecileri Derneği üyeleri şantiyeyi gezdi

Bursa İnternet Gazetecileri Derneği üyeleri, Osmangazi Belediyesi’nin inşaat çalışmalarını büyük bir hızla sürdürdüğü Osmangazi Meydanı’nı gezdi.

Bursa’nın merkezinde toplam 40 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Osmangazi Meydanı’ndaki çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. 2000 araç kapasiteli otoparkı, nikâh salonu, millet kıraathanesi, sosyal ve kültürel faaliyet alanları ve 20 bin kişilik meydanı ile Bursa’nın yeni câzibe merkezi olacak meydanı, şehir dinamikleri yakından inceliyor. Bursa’da hali hazırda devam eden en büyük kamu yatırımı olan Osmangazi Meydanı şantiyesini Bursa İnternet Gazetecileri Derneği üyeleri ziyaret etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mesut Demir ve dernek üyesi gazetecilere Bursa’nın yeni vitrini olacak Osmangazi Meydanı’nın detaylarını anlattı. Başkan Dündar, Bursa’ya yıllardır ihtiyaç duyduğu gerçek bir meydanı kazandırırken, aynı zamanda şehir merkezindeki çöküntü bölgesinde kentsel dönüşümü de gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Bursa’ya yakın bir zamanda 24 saat yaşan bir meydan kazandıracaklarını ifade eden Başkan Dündar, “Osmangazi Meydanı inşaat alanında kazı çalışmalarına başladığımızdan itibaren şehrin farklı kesimlerini burada ağırlayarak çalışmaları yerinde görmelerini sağladık. Bursa’nın merkezindeki bu çalışmayı herkes merak ediyor. Bizler de bu ziyaretlerde şehrin vizyon projesi hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. Bu ziyaretler kapsamında İnternet Gazetecileri Derneği’ni şantiyemizde ağırladık. Medyamızın değerli temsilcilerinin bu ziyareti de, vatandaşlarımızın projenin detayları ve inşaat çalışmalarındaki aşamalar hakkında bilgi sahibi olmasına vesile olacak” diye konuştu.

Bursa İnternet Gazetecileri Derneği olarak “Başkan ile İnternet Medyası Buluşuyor” programının ilkini Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile gerçekleştirdiklerini belirten Dernek Başkanı Mesut Demir de, “Başkanımız bizlere Bursa’nın yeni merkezi olacak Osmangazi Meydanı’nın şantiyesini gezdirerek, projenin detaylarını paylaştı. Bursa için çok değerli ve büyük bir ihtiyacı karşılayacak eser ortaya çıkıyor. Böylesine önemli bir yatırımdan dolayı başkanımızı tüm Bursalılar adına tebrik ediyoruz” dedi.

Mesut Demir, Bursa’nın en önemli yatırımlarından biri olacak Osmangazi Meydanı projesini hayata geçirmesinden dolayı Başkan Dündar’a teşekkür plaketi verdi.

Şehrin merkezinde yaklaşık 160 milyon lira bedel ödenerek kamulaştırılan yüzden fazla binanın yıkılmasıyla elde edilen 40 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilen Osmangazi Meydanı, Bursa’nın son dönemdeki en önemli projeleri arasında yer alıyor. Meydanın altına inşa edilecek 2000 araçlık 4 katlı otopark için 24 metre derinliğe kadar temel kazıldı ve meydanın etrafına 632 adet fore kazık dikildi. Yaklaşık 1 yıl süren hafriyat çalışmalarının ardından beton dökme işlemlerinin de tamamlandığı meydan inşaatında, kaba inşaatın ise büyük bir bölümü tamamlandı. 2 bin araçlık otoparkıyla şehir içi trafiği büyük ölçüde rahatlatacak olan Osmangazi Meydanı, bünyesinde yer alacak olan sosyal ve kültürel tesisleri, millet kıraathanesi, faaliyet alanları ile de Bursa’nın yeni marka değeri olacak.

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