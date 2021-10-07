Bursa'da 'Saman altı' operasyonu: 5 gözaltı

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Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan, 'Saman Altı' operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Eskikaracakaya Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti gerçekleştiren şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda, İ.T., R.T., M.A., T.A ve T.A isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise samanların altına gizlenen, 6 adet farklı ebatlarda plastik bidon İçerisinde toplamda 900 gram esrar, 10 gram peçeteye sarılı kubar esrar, 3 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 2 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu kullanım pipeti, 1 adet Blow Magnum marka tabanca, 1 adet parçalara ayrılmış tabanca, tabancalara ait 2 adet şarjör, 17 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 4 adet ruhsatsız 12 kalibre av tüfeği, 59 adet 12 kalibre tüfek kartuşu ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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