Bursa'da 9 kilo kubar esrar ele geçirildi

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 kilo kubar esrar ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl ilçesi Eskikaracakaya Mahallesi´nde İ.T., R.T., M.A., T.A ve T.A.'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin evlerine baskın düzenledi. Baskınlarda farklı ebatlarda 6 plastik bidon içinde 9 kilo kubar esrar, 3 uyuşturucu kullanmakta kullanılan aparat, 2 hassas terazi, 7 uyuşturucu kullanım pipeti, 1 tabanca, 1 parçalara ayrılmış tabanca, tabancalara ait 2 şarjör, 17 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 4 ruhsatsız av tüfeği ve 59 kartuş ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İnegöl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2021-10-07 17:46:43
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