Bursaspor, pas ve sürat çalışması yaptı

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Bursaspor günü tek idmanla tamamladı. Yeşilbeyazlı takım son antrenmanında pas ve sürat çalışması gerçekleştirdi.

Hazırlıklıklarını Kocaeli'de sürdüren TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, akşamsaatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat 20dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas ve sürat oyunları iledevam etti. Yeşilbeyazlı takım son bölümde taktik çalıştı. Bursaspor yarın sabah saatlerindeyapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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