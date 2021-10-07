Başkan Acar: “Okulların personel ihtiyacı bir an önce karşılanmalı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Acar: “Okulların personel ihtiyacı bir an önce karşılanmalı”

İHA

Başkan Acar: “Okulların personel ihtiyacı bir an önce karşılanmalı”

Eğitimciler Birliği Sendikası (EğitimBirSen) Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, Milli Eğitim Bakanlığına çağrıda bulunarak, “Okulların personel ihtiyacı karşılanmalı, okul bazlı ödenek tahsisi uygulamasına geçilmelidir” dedi.
EğitimBirSen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, okulların personel ihtiyacı ve ödenek sıkıntısıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Eğitimöğretimin nitelikli ve verimli bir şekilde, sağlıklı bir ortamda devam ettirilebilmesi, okulların açık tutulma hedefinin gerçekleşmesi için personel ihtiyacının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Başkan Acar, “Eğitimöğretimin uygun şartlarda, hijyen tedbirlerinin tam alındığı, salgının yaygınlaşma riskinin bertaraf edildiği, eğitim çalışanlarının ve yöneticilerinin asli işlerini dışında başka işleri de yapmak zorunda kalmadığı bir eğitim ortamı için personel ihtiyacı her zamankinden daha fazladır. Eğitimcilerin aşı ve PCR testi yaptırmaları konusundaki hassasiyet, temizlik başta olmak üzere yardımcı hizmetleri yürüten personelin istihdam edilmesinde de gösterilmelidir. Okullarımızın salgın şartlarında açık tutulması kararlılığı, personel ihtiyacı karşılanarak güçlendirilmeli, temizlik, güvenlik ve hijyen konusunda taviz verilmemelidir. Okullarımızın yardımcı personel ihtiyacı kadrolu memur statüsünde personelle karşılanmadığından, vazgeçilemez nitelikteki hizmetler, okulaile birlikleri tarafından veya Toplum Yararına Program (TYP) kapsamındaki geçici istihdamla yürütülmeye çalışılmaktadır. Ancak okulların açılmasının üzerinden bir ay geçmesine rağmen halen çok sayıdaki okulun yardımcı personel açığı giderilememiş, TYP kapsamında alınan personel de ihtiyacı karşılayamamıştır. Hatta TYP kapsamında alınan personelin yanında güvenlik verilememesi, sağlık yanında güvenlik konusunda da eksikliklere sebebiyet vermiştir. İhtiyacın daha fazla olduğu bu salgın döneminde alınan tedbirleri boşa çıkaracak bir karara dönüşmüştür maalesef” diye konuştu.

“Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığı tehlikede”
Başkan Acar, “Salgın sürecinde okulları açık tutmak, öğrenme kayıplarını tespit etmek, telafi eğitimleri düzenlemek gibi zor ve ağır birçok yükü omuzlamak durumunda kalan okul yönetimleri ve eğitimciler, destek hizmetleri personeli ihtiyacının karşılanamaması nedeniyle okulları eğitime hazır tutmak için büyük gayret göstermekte, sorunları çözmekte zorlanmaktadır. Okulların kendi kullanımlarına sunulmuş herhangi bir ödenekleri olmadığından personel açığı sorunu kalıcı olarak çözülememekte, her eğitimöğretim yılının başında sorun kendini tekrar etmektedir. Bu sorunun kökten çözümü için okul bazlı ödenek tahsis edilmeli, personel dışı cari harcamaların yönetilmesi için ödeneklerin doğrudan okul yönetimleri tarafından kullanılması sağlanmalıdır. Okullarımız açıldı, okullarda her türlü önlemi alarak eğitimöğretim faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor yöneticilerimiz, kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. İdarecilerimiz bazı konularda çok iyi niyetli olmalarına rağmen personel, temizlik, bütçe ve benzeri sıkıntıları aşmakta zorlanıyorlar haliyle. Hamdolsun kurumlarımızda her türlü temizlik malzemesi var. Ancak bunları kullanacak personel sıkıntısı da var. Pas pas yapılamayan sınıflar ve koridorlar hijyenden uzak tuvalet ve lavabolar çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığını en az salgın kadar tehdit ediyor. Bir de bu sıkıntılı süreçte çözüm gibi sunulan Bakanlığımızın Yardımcı Hizmet Sınıfı’nda (YHS) bulunan ancak ihtiyaçtan kaynaklı öğrenim durumları ve kabiliyetleri doğrultusunda farklı birimlerde görevlendirilen personelin asli görevlerine çekilmeleri kararı bakanlığı psikolojik olarak rahatlatmış gibi görünüyor; ancak okulları rahatlatmadığı gibi bir diğer ihtiyacı da ortaya çıkarıyor. Memur olarak çalıştırıldıkları il, ilçe, kurumlarda işlerin aksamasına sebep oluyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor, pas ve sürat çalışması yaptı
YEREL HABERLER Bursaspor, pas ve sürat çalışması yaptı
Frutti Extra Bursaspor-IcryPex Beşiktaş maçına taraftardan yoğun ilgi
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor-IcryPex Beşiktaş maçına ...
Bursa'da 9 kilo kubar esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da 9 kilo kubar esrar ele geçirildi
Bursa'da 'Saman altı' operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da 'Saman altı' operasyonu: 5 gözaltı
BUSKİ Yenişehir’de yeni yerinde
YEREL HABERLER BUSKİ Yenişehir’de yeni yerinde
Başkan Taban’dan din görevlilerine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Taban’dan din görevlilerine ziyaret
154 fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER 154 fidan toprakla buluştu
Bursa'da balık ölümlerine soruşturma
YEREL HABERLER Bursa'da balık ölümlerine soruşturma
Osmangazi’den okullara bakım Okullardaki oturma grupları yenilendi
YEREL HABERLER Osmangazi’den okullara bakım Okullardaki oturma ...
Bakan Karaismailoğlu: “Bursa’nın değerine değer katacak yatırımların takipçisiyiz” Bursa'nın ulaşım talepleri ve projeleri Ankara'ya sunuldu
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: “Bursa’nın değerine değer ...
Osmangazi Meydanı, Bursa’nın yeni marka değeri İnternet Gazetecileri Derneği üyeleri şantiyeyi gezdi
YEREL HABERLER Osmangazi Meydanı, Bursa’nın yeni marka ...
Makine Mühendisliği Bölümü’nde bayrak değişimi
YEREL HABERLER Makine Mühendisliği Bölümü’nde bayrak değişimi
Dr. Özkul: “İlk 6 ayda mutlaka anne sütü tavsiye ediyoruz” Özel Hayat Hastanesi’nde Emzirme Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Dr. Özkul: “İlk 6 ayda mutlaka anne sütü tavsiye ...
Kontrolden çıkan kamyonet bahçeye daldı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan kamyonet bahçeye daldı
Yıldırım’dan üniversitelilere sıcak karşılama
YEREL HABERLER Yıldırım’dan üniversitelilere sıcak karşılama
Üniversite öğrencileri evlerine kavuştu
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri evlerine kavuştu
Bursa'da baraj kapakları kapanınca binlerce balık telef oldu
YEREL HABERLER Bursa'da baraj kapakları kapanınca binlerce balık ...
Minikler üretimi yerinde gördü
YEREL HABERLER Minikler üretimi yerinde gördü
Yunuseli sokakları asfaltla buluştu Osmangazi’de asfaltsız sokak kalmayacak
YEREL HABERLER Yunuseli sokakları asfaltla buluştu Osmangazi’de ...
Kayıp olarak aranıyordu, dere kenarında ceset bulundu
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranıyordu, dere kenarında ceset bulundu
Bursa'da pompalı tüfekle dayısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
YEREL HABERLER Bursa'da pompalı tüfekle dayısını öldüren sanığa ...
Pilot teğmenin düğünü böyle olur
YEREL HABERLER Pilot teğmenin düğünü böyle olur
Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine Karacabey’den önemli katkı
YEREL HABERLER Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine Karacabey’den önemli ...
Yamaçtan yuvarlanıp düştüğü yerde mahsur kalan engelliyi polis kurtardı
YEREL HABERLER Yamaçtan yuvarlanıp düştüğü yerde mahsur kalan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.