Başkan Acar: “Okulların personel ihtiyacı bir an önce karşılanmalı”

Eğitimciler Birliği Sendikası (EğitimBirSen) Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, Milli Eğitim Bakanlığına çağrıda bulunarak, “Okulların personel ihtiyacı karşılanmalı, okul bazlı ödenek tahsisi uygulamasına geçilmelidir” dedi.

EğitimBirSen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, okulların personel ihtiyacı ve ödenek sıkıntısıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Eğitimöğretimin nitelikli ve verimli bir şekilde, sağlıklı bir ortamda devam ettirilebilmesi, okulların açık tutulma hedefinin gerçekleşmesi için personel ihtiyacının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Başkan Acar, “Eğitimöğretimin uygun şartlarda, hijyen tedbirlerinin tam alındığı, salgının yaygınlaşma riskinin bertaraf edildiği, eğitim çalışanlarının ve yöneticilerinin asli işlerini dışında başka işleri de yapmak zorunda kalmadığı bir eğitim ortamı için personel ihtiyacı her zamankinden daha fazladır. Eğitimcilerin aşı ve PCR testi yaptırmaları konusundaki hassasiyet, temizlik başta olmak üzere yardımcı hizmetleri yürüten personelin istihdam edilmesinde de gösterilmelidir. Okullarımızın salgın şartlarında açık tutulması kararlılığı, personel ihtiyacı karşılanarak güçlendirilmeli, temizlik, güvenlik ve hijyen konusunda taviz verilmemelidir. Okullarımızın yardımcı personel ihtiyacı kadrolu memur statüsünde personelle karşılanmadığından, vazgeçilemez nitelikteki hizmetler, okulaile birlikleri tarafından veya Toplum Yararına Program (TYP) kapsamındaki geçici istihdamla yürütülmeye çalışılmaktadır. Ancak okulların açılmasının üzerinden bir ay geçmesine rağmen halen çok sayıdaki okulun yardımcı personel açığı giderilememiş, TYP kapsamında alınan personel de ihtiyacı karşılayamamıştır. Hatta TYP kapsamında alınan personelin yanında güvenlik verilememesi, sağlık yanında güvenlik konusunda da eksikliklere sebebiyet vermiştir. İhtiyacın daha fazla olduğu bu salgın döneminde alınan tedbirleri boşa çıkaracak bir karara dönüşmüştür maalesef” diye konuştu.



“Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığı tehlikede”

Başkan Acar, “Salgın sürecinde okulları açık tutmak, öğrenme kayıplarını tespit etmek, telafi eğitimleri düzenlemek gibi zor ve ağır birçok yükü omuzlamak durumunda kalan okul yönetimleri ve eğitimciler, destek hizmetleri personeli ihtiyacının karşılanamaması nedeniyle okulları eğitime hazır tutmak için büyük gayret göstermekte, sorunları çözmekte zorlanmaktadır. Okulların kendi kullanımlarına sunulmuş herhangi bir ödenekleri olmadığından personel açığı sorunu kalıcı olarak çözülememekte, her eğitimöğretim yılının başında sorun kendini tekrar etmektedir. Bu sorunun kökten çözümü için okul bazlı ödenek tahsis edilmeli, personel dışı cari harcamaların yönetilmesi için ödeneklerin doğrudan okul yönetimleri tarafından kullanılması sağlanmalıdır. Okullarımız açıldı, okullarda her türlü önlemi alarak eğitimöğretim faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor yöneticilerimiz, kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. İdarecilerimiz bazı konularda çok iyi niyetli olmalarına rağmen personel, temizlik, bütçe ve benzeri sıkıntıları aşmakta zorlanıyorlar haliyle. Hamdolsun kurumlarımızda her türlü temizlik malzemesi var. Ancak bunları kullanacak personel sıkıntısı da var. Pas pas yapılamayan sınıflar ve koridorlar hijyenden uzak tuvalet ve lavabolar çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığını en az salgın kadar tehdit ediyor. Bir de bu sıkıntılı süreçte çözüm gibi sunulan Bakanlığımızın Yardımcı Hizmet Sınıfı’nda (YHS) bulunan ancak ihtiyaçtan kaynaklı öğrenim durumları ve kabiliyetleri doğrultusunda farklı birimlerde görevlendirilen personelin asli görevlerine çekilmeleri kararı bakanlığı psikolojik olarak rahatlatmış gibi görünüyor; ancak okulları rahatlatmadığı gibi bir diğer ihtiyacı da ortaya çıkarıyor. Memur olarak çalıştırıldıkları il, ilçe, kurumlarda işlerin aksamasına sebep oluyor” ifadelerini kullandı.

