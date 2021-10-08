Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DHA YURT - Bursa'da 3 katlı apartmanın çatı katında yangın

DHA

DHA YURT - Bursa'da 3 katlı apartmanın çatı katında yangın


BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle çevre binalara sıçramadan söndürüldü. Çevrede paniğe neden olan yangın sırasında mahalleli sokağa dökülerek söndürme çalışmalarını izledi.
Yangın, saat 00.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi Letafet Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çatıyı sardı. Bölgede devriye gezen polis ekibinin alevleri fark etmesi üzerine bir taraftan itfaiyeye haber verildi, diğer taraftan apartmanda ve yan binalarda oturanları tahliye etmek için çalışmalar başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın, mahallede paniğe neden olurken mahalleli evlerinden çıkarak, söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu binanın çatı katındaki daire kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Yanan bina detay
-İtfaiye ekipleri detay
-Sokakta toplanan vatandaşlar detayHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-10-08 03:14:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da 3 katlı apartmanın çatı katında yangın
YEREL HABERLER Bursa'da 3 katlı apartmanın çatı katında yangın
Apartmanın çatısı alev alev yandı.. Onlarca kişi sokağa çıkıp izledi
YEREL HABERLER Apartmanın çatısı alev alev yandı.. Onlarca kişi ...
Başkan Acar: “Okulların personel ihtiyacı bir an önce karşılanmalı”
YEREL HABERLER Başkan Acar: “Okulların personel ihtiyacı bir an önce ...
Bursaspor, pas ve sürat çalışması yaptı
YEREL HABERLER Bursaspor, pas ve sürat çalışması yaptı
Frutti Extra Bursaspor-IcryPex Beşiktaş maçına taraftardan yoğun ilgi
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor-IcryPex Beşiktaş maçına ...
Bursa'da 9 kilo kubar esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da 9 kilo kubar esrar ele geçirildi
Bursa'da 'Saman altı' operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da 'Saman altı' operasyonu: 5 gözaltı
BUSKİ Yenişehir’de yeni yerinde
YEREL HABERLER BUSKİ Yenişehir’de yeni yerinde
Başkan Taban’dan din görevlilerine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Taban’dan din görevlilerine ziyaret
154 fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER 154 fidan toprakla buluştu
Bursa'da balık ölümlerine soruşturma
YEREL HABERLER Bursa'da balık ölümlerine soruşturma
Osmangazi’den okullara bakım Okullardaki oturma grupları yenilendi
YEREL HABERLER Osmangazi’den okullara bakım Okullardaki oturma ...
Bakan Karaismailoğlu: “Bursa’nın değerine değer katacak yatırımların takipçisiyiz” Bursa'nın ulaşım talepleri ve projeleri Ankara'ya sunuldu
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: “Bursa’nın değerine değer ...
Osmangazi Meydanı, Bursa’nın yeni marka değeri İnternet Gazetecileri Derneği üyeleri şantiyeyi gezdi
YEREL HABERLER Osmangazi Meydanı, Bursa’nın yeni marka ...
Makine Mühendisliği Bölümü’nde bayrak değişimi
YEREL HABERLER Makine Mühendisliği Bölümü’nde bayrak değişimi
Dr. Özkul: “İlk 6 ayda mutlaka anne sütü tavsiye ediyoruz” Özel Hayat Hastanesi’nde Emzirme Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Dr. Özkul: “İlk 6 ayda mutlaka anne sütü tavsiye ...
Kontrolden çıkan kamyonet bahçeye daldı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan kamyonet bahçeye daldı
Yıldırım’dan üniversitelilere sıcak karşılama
YEREL HABERLER Yıldırım’dan üniversitelilere sıcak karşılama
Üniversite öğrencileri evlerine kavuştu
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri evlerine kavuştu
Bursa'da baraj kapakları kapanınca binlerce balık telef oldu
YEREL HABERLER Bursa'da baraj kapakları kapanınca binlerce balık ...
Minikler üretimi yerinde gördü
YEREL HABERLER Minikler üretimi yerinde gördü
Yunuseli sokakları asfaltla buluştu Osmangazi’de asfaltsız sokak kalmayacak
YEREL HABERLER Yunuseli sokakları asfaltla buluştu Osmangazi’de ...
Kayıp olarak aranıyordu, dere kenarında ceset bulundu
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranıyordu, dere kenarında ceset bulundu
Bursa'da pompalı tüfekle dayısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
YEREL HABERLER Bursa'da pompalı tüfekle dayısını öldüren sanığa ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.