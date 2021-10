Bu saksağan kendine döner ısmarlatıyor Döner tiryakisi saksağan, müşterilere kendine döner ısmarlatıyor

Bursa'da döner tiryakisi saksağan, görenleri hayretler içinde bırakıyor. Sevimli saksağan, dönerci dükkânına gelen müşterilerin üzerine konarak, kendine döner ısmarlatana kadar ayrılmıyor.

Yıldırım ilçesinde bulunan dönercinin en önemli müşterisi yaban saksağanı. 5 yıl önce başlayan bu ilginç alışveriş her gün aksamadan devam ediyor. Döneci Kadir Güralev, dükkânının önüne gelen saksağana su verdi. Kuşun suyu içmesiyle aralarında dostluk başladı. Adını Şakir koydukları saksağan her gün dükkâna gelmeye başladı. Her gün düzenli olarak dönerin pişmesiyle birlikte dükkâna gelen saksağan, ikram edilen dönerleri yiyince, uçarak gözden kayboluyor.

Saksağan, dükkâna gelen müşterilerin üzerine konarak, kendine döner ısmarlatana kadar ayrılmıyor. Mahallenin maskotu olan kuş, herkese kendine döner ısmarlatıyor. Her gün döner yemeye gelen saksağanın hatırı sayılır bir hayran kitlesi bulunuyor.

Saksağanla dostluklarının 5 yıl önce başladığını ifade eden Kadir Güralev, "5 yıl önce dükkânımın önüne kondu. Su verdim, içti. Sonra döner ikram ettim, onu da yedi. Her gün gelmeye başladı. Günün belirli saatlerinde gelip dönerini yiyip gidiyor. Gelen müşterilere de ısmarlatıyor. Mahallenin maskotu oldu. Müşteriler Şakir'in gelmesini dört gözle bekliyor. Onu elleriyle besliyorlar. Tam bir döner bağımlısı. Döner yemediği gün yok. Karnı doyduktan sonra uçarak gidiyor" dedi.

