Hayvan dostu şehir; Gürsu

Hayvan Hakları Federasyonu Bursa Temsilcisi Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) ve Armilla Hayvan Hastanesi ortaklığı ile Gürsu Belediyesi Can Dostları Besleme Bölgesi’nde minik dostlarına yardım eli uzatıyor.

Sahipsiz sokak hayvan popülasyonunun kontrol altına alınması, hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek ve psikolojik yönden daha sağlıklı olmasının sağlanması amacıyla toplumsal farkındalık oluşturmaya Gürsu Belediyesi devam ediyor. Gönüllü 3 veteriner doktorla 30 adet hayvanın kısırlaştırma operasyonu ve kuduz aşısı yaptırıldı. Ameliyat sonrası HEPAD'ın yaşam alanında dinlenme dönemlerini geçirecek hayvanlar, işlem sonrası Gürsu Belediyesi ekiplerince yaşam alanlarına geri bırakılacak.

“Gürsu Belediyesi olarak can dostlarımızın bir gün değil her gün yanında olmaya çalışıyoruz” diyen Gürsu Belediyesi Başkan Vekili Ali Rıza Kara, “Düzenli olarak yardıma muhtaç dostlarımız belediyemizin toplama ekipleri tarafından alınıp Can Dostları Besleme Bölgemizde dostlarımızın barınma ve beslenme imkanı tanırken hem de sağlık kontrollerini yapıyoruz” dedi.

