Anadolu Arastası’nda çalışmalar hız kazanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu Arastası’nda çalışmalar hız kazanacak

İHA

Anadolu Arastası’nda çalışmalar hız kazanacak

Anadolu Arastası Turizm Geliştirme Kooperatifi olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Türkiye’nin 81 ilinin yanı sıra Balkan, Kıbrıs ve Kafkas coğrafyalarının kültürlerini aynı çatı altında buluşturacak projenin, hız kazanacağı ifade edildi.
Nilüfer Belediyesi’nin en büyük kültür ve turizm projesi olan Anadolu Arastası’nda çalışmalar devam ederken, Anadolu Arastası Turizm Geliştirme Kooperatifi de olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Balat Mahallesi’nde bulunan Anadolu Arastası Turizm Geliştirme Kooperatifi’nde gerçekleştirilen genel kurul toplantısına, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de katıldı.
Toplantıda, Türkiye’nin 81 ilinin yanı sıra Balkan, Kıbrıs ve Kafkas coğrafyalarına ait 87 adet yöresel evin yer alacağı projede gelinen nokta, hemşeri dernekleri temsilcilerine yapılan sunumla paylaşıldı. Türkiye’nin kültür mozaiğini aynı çatı altında buluşturan Anadolu Arastası’nda, temeli atılan ancak betonarme imalatı yapılmayan yapıların, kısa süre içinde tamamlanacağı açıklandı.
Genel kurul toplantısında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, projede önemli bir yol kat edildiğini, bundan sonraki süreçte çalışmaların hızlanacağını söyledi. Anadolu Arastası’nın maliyetinin yüksek olduğuna dikkat çeken Başkan Erdem, “İlçe belediyesi olarak önemli bir projeye imza atmaya çalışıyoruz. Eksik olan binaların karkaslarını en kısa sürede tamamlayacağız. Proje tamamlandığında burası, derneklerin yönetim merkezi olmaktan ziyade, daha çok kültürel amaçlı kullanılmalı. Önceliğimiz, yörelerimizin kültürlerini, el işlerini, yerel lezzetlerini, kültürel özelliklerini burada sergilemek olmalı. Hep beraber ortak karar vererek, tek amaç için çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.
Proje içinde yöresel evlerin yanı sıra çarşı alanlarının da yer alacağını belirten Başkan Erdem, proje tamamlandıktan sonra Bursa’ya gelen herkesin, en az bir kez Anadolu Arastası’na uğramadan kentten ayrılmayacağına inandığını dile getirdi. Bundan sonraki süreçte üye derneklerin elini taşın altında daha fazla koyması gerektiğini vurgulayan Başkan Erdem, “Bütçesi büyük bir proje. Birlikte çalışıp, karar vermeliyiz. Yapıların nasıl yapılacağı, finansı ve kullanılacak malzemeleri gibi kararları sizden bekliyoruz. Kullanılacak malzemelerin bölgelerinizden getirilmesi projeye ayrı bir önem kazandırır. Örneğin Siirt’in özgün yapısına uygun taşı buraya getirin, burada hep beraber işleyelim. O özgünlüğünü, memleket kokusunu, taşını toprağını da kullanarak, o kültürü burada yansıtalım” diye konuştu.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, katılımcıların sorularını da yanıtladı. Konuşmaların ardından Anadolu Arastası Turizm Geliştirme Kooperatifi geçmiş dönem yönetiminin ibrası, faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi. Anadolu Arastası Turizm Geliştirme Kooperatifi’nin bölge temsilcilerinin yer aldığı 11 asil üyeden oluşan Turgay Erdem başkanlığındaki yeni yönetim kurulu da oy birliğiyle kabul edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fotoğrafın tarihsel yolculuğu Nilüfer’de
YEREL HABERLER Fotoğrafın tarihsel yolculuğu Nilüfer’de
Bebek için fetal ekokardiyografinin önemi
YEREL HABERLER Bebek için fetal ekokardiyografinin önemi
Karacabey’de Canbolu Deresi şehre yakışır hale geliyor
YEREL HABERLER Karacabey’de Canbolu Deresi şehre yakışır hale ...
Hayvan dostu şehir; Gürsu
YEREL HABERLER Hayvan dostu şehir; Gürsu
"Yırtıcı hayvanlar parçalasın" diye bırakılan kedilere köylüler sahip çıktı Bu köyde her evin önünde kedi var
YEREL HABERLER "Yırtıcı hayvanlar parçalasın" diye bırakılan ...
Türk mobilyası Almanya’da Küresel Fuar Acentesi ile vitrine çıktı
YEREL HABERLER Türk mobilyası Almanya’da Küresel Fuar Acentesi ile ...
Bu saksağan kendine döner ısmarlatıyor Döner tiryakisi saksağan, müşterilere kendine döner ısmarlatıyor
YEREL HABERLER Bu saksağan kendine döner ısmarlatıyor Döner ...
Silah kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Silah kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi tutuklandı
Bursa ipeği mercek altında
YEREL HABERLER Bursa ipeği mercek altında
Çocukları oyun terapisi ile tedavi etmeyi öğretecekler
YEREL HABERLER Çocukları oyun terapisi ile tedavi etmeyi ...
Bursa'da silah tacirlerine şafak operasyonu: 6 kişi tutuklandı Bursa'da silah kaçakçılarına yapılan operasyonlar sonucu 6 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Bursa'da silah tacirlerine şafak operasyonu: 6 kişi ...
DHA YURT - Bursa'da 3 katlı apartmanın çatı katında yangın
YEREL HABERLER DHA YURT - Bursa'da 3 katlı apartmanın çatı katında ...
Bursa'da 3 katlı apartmanın çatı katında yangın
YEREL HABERLER Bursa'da 3 katlı apartmanın çatı katında yangın
Apartmanın çatısı alev alev yandı.. Onlarca kişi sokağa çıkıp izledi
YEREL HABERLER Apartmanın çatısı alev alev yandı.. Onlarca kişi ...
Başkan Acar: “Okulların personel ihtiyacı bir an önce karşılanmalı”
YEREL HABERLER Başkan Acar: “Okulların personel ihtiyacı bir an önce ...
Bursaspor, pas ve sürat çalışması yaptı
YEREL HABERLER Bursaspor, pas ve sürat çalışması yaptı
Frutti Extra Bursaspor-IcryPex Beşiktaş maçına taraftardan yoğun ilgi
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor-IcryPex Beşiktaş maçına ...
Bursa'da 9 kilo kubar esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da 9 kilo kubar esrar ele geçirildi
Bursa'da 'Saman altı' operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da 'Saman altı' operasyonu: 5 gözaltı
BUSKİ Yenişehir’de yeni yerinde
YEREL HABERLER BUSKİ Yenişehir’de yeni yerinde
Başkan Taban’dan din görevlilerine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Taban’dan din görevlilerine ziyaret
154 fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER 154 fidan toprakla buluştu
Bursa'da balık ölümlerine soruşturma
YEREL HABERLER Bursa'da balık ölümlerine soruşturma
Osmangazi’den okullara bakım Okullardaki oturma grupları yenilendi
YEREL HABERLER Osmangazi’den okullara bakım Okullardaki oturma ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.