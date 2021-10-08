Anadolu Arastası’nda çalışmalar hız kazanacak

Anadolu Arastası Turizm Geliştirme Kooperatifi olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Türkiye’nin 81 ilinin yanı sıra Balkan, Kıbrıs ve Kafkas coğrafyalarının kültürlerini aynı çatı altında buluşturacak projenin, hız kazanacağı ifade edildi.

Nilüfer Belediyesi’nin en büyük kültür ve turizm projesi olan Anadolu Arastası’nda çalışmalar devam ederken, Anadolu Arastası Turizm Geliştirme Kooperatifi de olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Balat Mahallesi’nde bulunan Anadolu Arastası Turizm Geliştirme Kooperatifi’nde gerçekleştirilen genel kurul toplantısına, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de katıldı.

Toplantıda, Türkiye’nin 81 ilinin yanı sıra Balkan, Kıbrıs ve Kafkas coğrafyalarına ait 87 adet yöresel evin yer alacağı projede gelinen nokta, hemşeri dernekleri temsilcilerine yapılan sunumla paylaşıldı. Türkiye’nin kültür mozaiğini aynı çatı altında buluşturan Anadolu Arastası’nda, temeli atılan ancak betonarme imalatı yapılmayan yapıların, kısa süre içinde tamamlanacağı açıklandı.

Genel kurul toplantısında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, projede önemli bir yol kat edildiğini, bundan sonraki süreçte çalışmaların hızlanacağını söyledi. Anadolu Arastası’nın maliyetinin yüksek olduğuna dikkat çeken Başkan Erdem, “İlçe belediyesi olarak önemli bir projeye imza atmaya çalışıyoruz. Eksik olan binaların karkaslarını en kısa sürede tamamlayacağız. Proje tamamlandığında burası, derneklerin yönetim merkezi olmaktan ziyade, daha çok kültürel amaçlı kullanılmalı. Önceliğimiz, yörelerimizin kültürlerini, el işlerini, yerel lezzetlerini, kültürel özelliklerini burada sergilemek olmalı. Hep beraber ortak karar vererek, tek amaç için çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

Proje içinde yöresel evlerin yanı sıra çarşı alanlarının da yer alacağını belirten Başkan Erdem, proje tamamlandıktan sonra Bursa’ya gelen herkesin, en az bir kez Anadolu Arastası’na uğramadan kentten ayrılmayacağına inandığını dile getirdi. Bundan sonraki süreçte üye derneklerin elini taşın altında daha fazla koyması gerektiğini vurgulayan Başkan Erdem, “Bütçesi büyük bir proje. Birlikte çalışıp, karar vermeliyiz. Yapıların nasıl yapılacağı, finansı ve kullanılacak malzemeleri gibi kararları sizden bekliyoruz. Kullanılacak malzemelerin bölgelerinizden getirilmesi projeye ayrı bir önem kazandırır. Örneğin Siirt’in özgün yapısına uygun taşı buraya getirin, burada hep beraber işleyelim. O özgünlüğünü, memleket kokusunu, taşını toprağını da kullanarak, o kültürü burada yansıtalım” diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, katılımcıların sorularını da yanıtladı. Konuşmaların ardından Anadolu Arastası Turizm Geliştirme Kooperatifi geçmiş dönem yönetiminin ibrası, faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi. Anadolu Arastası Turizm Geliştirme Kooperatifi’nin bölge temsilcilerinin yer aldığı 11 asil üyeden oluşan Turgay Erdem başkanlığındaki yeni yönetim kurulu da oy birliğiyle kabul edildi.

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