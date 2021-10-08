Yazar Bozdemir’den Konaklılı çocuklara sürpriz

Kitapları, okurların ayağına götüren Gezici Kütüphane, Konaklılı çocuklarla buluştu. Göl Yazıevi’nde çalışmalarını sürdüren gazeteci, sinema ve çocuk kitabı yazarı Banu Bozdemir de, faaliyete katılarak çocuklara sürpriz yaptı.

Zengin koleksiyonuyla Nilüfer’in kırsal mahallelerine giderek okurları, kitapla buluşturan Nilüfer Belediyesi Gezici Kütüphane’nin adresi bu kez, Konaklı Mahallesi oldu. Konaklı İlkokulu’nun ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri, Gezici Kütüphane ile tanışma fırsatı buldu. Çalışmalarını Göl Yazıevi’nde sürdüren gazeteci, sinema ve çocuk kitabı yazarı Banu Bozdemir de, Gezici Kütüphane’yi ziyaret ederek, Konaklılı çocuklara sürpriz yaptı. Yazın hayatı üzerine çocuklarla söyleşi gerçekleştiren Bozdemir, pandemi ile birlikte değişen çevre ve dünya düzeni üzerine de düşüncelerini paylaştı. Bozdemir, çocukların merak ettiği soruları da cevapladı.

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