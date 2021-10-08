Paris Anlaşmasının rotası yenilenebilir enerji

Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması'na taraf olmasını değerlendiren TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, “Hedeflerin gerçekleşmesi için daha fazla yenilenebilir enerji yatırımı gerekiyor” dedi.

Sera gazı salınımının küresel seviyede azaltılmasını hedefleyen Paris İklim Anlaşması’nın TBMM’nin onayından geçmesini değerlendiren TEK Enerji Yönetim Kurulu İbrahim Şahintaş, başta İngiltere olmak üzere enerji sektöründe iflasların gündeme geldiği bir dönemde acilen yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek gerektiğini söyledi.

Paris iklim hedeflerinin gerçekleştirilmesi için daha fazla yenilenebilir enerji yatırımı gerektiğini kaydeden TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, “Anlaşma gereği dünya genelinde karbon salınımı 2030'a kadar yüzde 50 azaltılacak, 2050'ye kadar sıfıra indirilecek. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmadan karbon salımını azaltamayacağımızı kabul etmemiz gerekiyor. Anlaşmaya imza atmamızla birlikte önümüzde yeni fırsatlar açılacak. Bunların başında, yenilenebilir enerji teknolojileri, yeni istihdam alanları ve enerji maliyetlerinin azalması geliyor. Ülkemiz, yenilenebilir enerji potansiyelini kullanarak iklim değişikliğine karşı yürütülen mücadelede öncü olabilir, enerjide dışa bağımlılık gibi sorunlarını hafifletebilir” dedi.

Enerji ve iklim krizinin, doğrudan enerji maliyetlerini ve dolaylı olarak her kalemdeki ürün fiyatlarını artırdığının da altını çizen İbrahim Şahintaş, “İlk aşamada gübre ve et üretimini doğrudan etkileyen enerji krizinin, gıda fiyatlarını daha da yukarı çekmesi bekleniyor. Hızlı şekilde artan enerji fiyatlarının ve tedarik zincirinde yaşanan darboğazların, 10 yılın zirvesindeki tüketici enflasyonunu daha da tırmandıracağı belirtiliyor. Yükselen enerji fiyatlarının enflasyon üzerinde oluşturduğu baskı, ekonomik toparlanmaya yönelik riskler oluştururken özellikle firmalara zarar vermesi sebebiyle Avrupa'da enerji arzı krizi korkusu baş göstermiş durumda. Fosil yakıtlara dayalı yoğun enerji kullanımı yavaş yavaş tarihe karışırken elimizdeki imkânları en verimli şekilde kullanarak geleceğimizi yeniden inşa edebiliriz” ifadelerini kullandı.

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