Bursaspor taktik idman yaptı

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Kocaeli’de kamp çalışmalarına devam eden Bursaspor’da bugün taktik idman gerçekleşti.

Hazırlıklıklarını Kocaeli'de sürdüren Bursaspor, sabahsaatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat 20dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman koordinasyon oyunu ile devam etti. Yeşilbeyazlı takım son bölümde taktik çalıştı. Bursaspor yarın yapacağı antrenmanın ardından Pazar günü oynayacağı Fatih Karagümrük maçı için İstanbul’a geçecek.

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