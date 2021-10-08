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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım’da okul kantinleri mercek altında

İHA

Yıldırım’da okul kantinleri mercek altında

Yıldırım Belediyesi, okulların açılması ile birlikte öğrencilerin sağlığını korumak ve güvenli alışveriş yapabilmelerini sağlamak için kantin denetimlerine başladı.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından okul kantinlerine yönelik denetimler gerçekleştirilirken, temizlik ve hijyen başta olmak üzere gıda maddelerinin son kullanma tarihleri, satılması yasak olan ürünlerin denetimi, işyeri açma ve çalışma ruhsatı kontrolleri yapılıyor.
Yıldırım Belediyesi olarak ilçedeki bütün okullarda kantin denetimlerini aralıksız sürdüreceklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlığı için okul kantinlerinde denetimler yapıyoruz. Bugün ekiplerimiz, Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi ve Emek Ortaokulu’nda denetim gerçekleştirdiler. Çocuklarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşamaları için denetimlerimiz sürekli olarak devam edecek. Yıldırım’ın geleceği olan çocuklarımız için hassasiyetle çalışacağız” dedi.

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