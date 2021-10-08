Başkan Erdem iç denetçilerle buluştu

Nilüfer Belediyesi’nin Kalite, Çevre, İSG, Vatandaş Memnuniyeti, Enerji ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri İç Denetimi’nde görev alan personelle bir araya gelen Başkan Turgay Erdem, 2000 yılında başladıkları kalite yönetim sistemleri çalışmalarıyla bu alanda öncü bir belediye olduklarını söyledi.

Çalışmalarını kalite yönetim sistemleri çerçevesinde yürüten Nilüfer Belediyesi, kurumsal gelişimi artırmak maksadıyla yürüttüğü hem iç, hem de dış denetimlere devam ediyor.

Nilüfer Belediyesi’nin ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 10002 Vatandaş Memnuniyeti, ISO 50001 Enerji, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri 2020 yılı çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen iç denetimlerde 100’ü aşkın personel görev aldı.

Çalışmalara katkı sunan personelle bir araya gelerek teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “2000 yılında başladığımız Kalite Yönetimi çalışmaları ile bu alanda öncü bir belediye olduk. Yıllar bazında kaydedilen ilerlemeler ise bu süreçte birçok ödülle taçlandı. Şu an 6 yönetim sistemini uygulayan ve düzenli olarak bu sistemlerini gözden geçiren ve iyileştiren bir belediyeyiz. Bu sistemlerimiz ile kurumumuzun kalitesini daha üst seviyelere çıkartıyor ve halkın mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir şehirde yaşamaları için projeler geliştiriyoruz ve uyguluyoruz. Yapılan denetimlerle de belediyemizde yönetim sistemlerinin başarılı bir şekilde uygulanması sağlıyoruz. Kendimizin nerde olduğunu görmek açısından bu denetimleri çok önemsiyoruz. Sizler de yönetim sistemlerimizin iç denetim sürecinde gerçekleştirdiğiniz denetimler ile kurumumuza çok değerli katkılar sağlanmaktasınız. Gönüllü olarak görev alan arkadaşlarımıza çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantı sonunda çalışmalarda gönüllü olarak yer alan personele teşekkür sertifikası da verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.