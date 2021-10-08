Gürsulu muhtarlar kaçak yapılaşmayla ilgili bilgilendirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gürsu ilçesinin kaçak yapılaşmadan korunması için mahalle muhtarları bilgilendirildi.

“Gürsu’muzun verimli topraklarını korumak için hassasiyetle çalışıyoruz” diyen Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Kaçakla mücadelede topyekûn çaba göstermek başarılı olmamızı sağlıyor. Muhtarlarımızla iş birliğimizi güçlü kılmak maksadıyla bir araya geldik. Gürsu’muzun modern kimliğiyle gelişimini sağlama yolunda, kaçak yapılaşmayla ilgili yaptığımız çalışmalarımızı muhtarlarımızla paylaştık ve onların sorularını cevapladık” dedi.

Belediyede düzenlenen toplantıda, Gürsu’da kaçak yapılarla mücadele kapsamında Gürsu Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılan çalışmalar, ilgili kanun ve yönetmelikler hakkında muhtarlara bilgi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.