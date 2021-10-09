Bursa'da 13 kilo esrara 4 gözaltı

Muammer İRTEM/ BURSA, (DHA)BURSA´da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, eve yapılan baskında 13 kilo esrar ele geçirildi, 4 şüpheli ise gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi´ndeki evde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, dün akşam eve baskın düzenlendi. Narkotik köpeği 'Fırtına´nın da kullanıldığı aramada, kıyafet dolabına saklanan 13 kilo esrar ele geçirildi. Evdeki Aziz B., Kadriye A., S.B. ve Halil B. de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2021-10-09 09:46:36
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