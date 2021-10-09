Silah kaçakçılarının şifrelerini polis çözdü



Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen, gözaltına alınan 32 şüpheliden 6´sının tutuklandığı operasyonun detayları ortaya çıktı. Şüphelilerin silah alışverişi sırasında silah yerine `araba´ ya da `küte´; mermiye ise 'araba tekerleği' kelimelerini kullandığı saptandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kentte M.Ş. ve A.K. koordinesinde silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelilerin telefonlarının dinlenme ihtimaline karşı silah yerine `araba´ ya da argoda silah veya emanet anlamına gelen `küte´, mermi yerine ise `araba tekerleği´ kelimelerini kullandığı tespit edildi.

Ekipler, 25´i daha önce farklı suçlara karışmış 32 kişiye yönelik salı günü, hava destekli operasyon düzenledi. 450 polisin katıldığı operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Şüphelilerden 25´i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 7 kişiden M.Ş., A.K., N.P., M.A, C.A., M.K. `kaçak silah ticareti yapmak´ suçundan tutuklandı, M.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'YAKALANMAMAK İÇİN ŞİFRE KULLANIYORDUK'

Şüphelilerin emniyet ve savcılıktaki ifadeler ortaya çıktı. M.Ş. ifadesinde, "Polise yakalanmamak için telefon konuşurken silah yerine genelde Karadeniz Bölgesi´nde kullanılan silah ya da emanet anlamına gelen `küte´ kelimesini veya `araba´ kelimesine kullanıyorduk. Biri silah almak istediği zaman arayıp `Bana araba lazım´ diyordu ben de buradan silahı kastettiğini anlıyordum. Mermilere ise kendi aramızda `araba tekerleği´ adını takmıştık" dediği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2021-10-09 11:17:52



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