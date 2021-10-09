Bursaspor’da son idmanda taktik çalıştı - Yeşil-beyazlı takım yarın Fatih Karagümrük'le karşılaşacak

Bursaspor’un Kocaeli kampındaki son antrenmanında futbolcuların performansı teknik heyet tarafından beğenildi. Yeşilbeyazlı takım taktik idman yaptı.

Hazırlıklıklarını Kocaeli'de sürdüren TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunu ile devam etti. Son bölümde taktik çalışan Bursaspor’da futbolcular, sergiledikleri performans ve attıkları şutlarla göz doldurdu Yarın saat 12.00'da Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek olan Bursaspor, bugün İstanbul’a hareket edecek.

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