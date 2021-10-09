3'üncü kattan kafa üstü düşen usta, hayat mücadelesi veriyor

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

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Bursa'da inşaat halindeki binanın 3. katından kafa üstü düşen usta ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan usta, hayat mücadelesi veriyor.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Yenice Mahallesinde bulunan 3 katlı inşaat halindeki binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın 3. katında kalıplarını söken İdris Akgün (44), bir anda dengesini kaybederek 6 metreden aşağı düştü. Kafa üstü beton zemine düşen kalıp ustası ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Akgün, hayat mücadelesi veriyor.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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