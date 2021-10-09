Araçta sıkışan 2 kişiyi itfaiye kurtardı

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

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Bursa'da yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan ve otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Gölyazı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan 2 kişi, araçta sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 2 kişiyi kurtardı. 2 yaralı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobilin yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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