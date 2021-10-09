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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Araçta sıkışan 2 kişiyi itfaiye kurtardı

İHA

Araçta sıkışan 2 kişiyi itfaiye kurtardı

Bursa'da yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan ve otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Gölyazı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan 2 kişi, araçta sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 2 kişiyi kurtardı. 2 yaralı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobilin yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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