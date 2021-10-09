BURSA, (DHA) -
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Osman Sinan İşgüder, Kerem Baki, Sinem Tetik
FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Needham 3, Freeman 26, Onuralp Bitim 12, Dudzinski 14, Hayes 7, Metin Türen, Birkan Batuk 3, Ömer Utku Al, Andrews 6, Egemen Güven 2
BEŞİKTAŞ ICRYPEX: Lawson 12, Bone 21, Bluiett 2, Furkan Haltalı 11, Reaves 10, Jefferson 8, Mehmet Yağmur 5, Egehan Arna 7, Hakan Sayılı
1'İNCİ PERİYOT: 22-24
İLK YARI: 39-44
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-58
ING Basketbol Süper Ligi'nin 3'üncü haftasında Beşiktaş Icrypex deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'u 76-73 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Beşiktaş Icrypex, karşılaşmanın ilk periyodunu 24-22, ilk yarısını da 44-39 önde kapattı. Ev sahibi ekip, 3'üncü periyotta oyunun kontrolünü eline aldı ve son periyoda 62-58 önde girdi. Son periyotta rakibinin sadece 11 sayı bulmasına izin veren siyah-beyazlı ekip, sahadan 76-73 galip ayrıldı. Beşiktaş'ta Jordan Bone ürettiği 21 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi olurken, ev sahibi ekipte ise Allerik Freeman 26 sayıyla maçın en skorer ismi olmasına rağmen mağlubiyeti önleyemedi.
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez DHA
2021-10-09 20:43:25
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