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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Craft İstanbul Fuarı'nda BUSMEK’e yoğun ilgi

İHA

Craft İstanbul Fuarı'nda BUSMEK’e yoğun ilgi

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden üniversitelerin, bağımsız el sanatları atölyelerinin ve olgunlaşma enstitülerinin katıldığı Craft İstanbul Fuarı'nda BUSMEK standı büyük ilgi gördü.
Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde bu sene ikincisi yapılan ‘Craft İstanbul Fuarı’na Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan BUSMEK de katıldı. 140 farklı katılımcının ilgi gösterdiği fuara bağımsız sanatkarların yanı sıra Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden üniversiteler, bağımsız el sanatları atölyeleri, olgunlaşma enstitülerinin öğretim kadroları ve öğrencileri katıldı. Farklı ülkelerin de yer aldığı fuarda, katılımcılar el emeği ürünlerini sergiledi. İpek kozasından nihai ürüne kadar olan dönüşüm sürecinin canlı performansla anlatıldığı BUSMEK standında Bursa’nın tarihi ve kültürel mirasının nakşedildiği farklı zaman ve mekân tasvirlerinden oluşan özel minyatür eserler, Hilyei Şerif koleksiyonunun nadide parçaları, Çini sanatının eşsiz örnekleri ile ebru ve filografi branşlarından ürünler sergilendi. BUSMEK standını gezerek eserleri yakından inceleyen ziyaretçiler, tezgâhlarda ipek halı dokuma ve tepme mancınık ile yumuşayan kozalardan çıkan iplerin çile halinde sarılmasını büyük ilgiyle takip etti.
Fuarı ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, stantları tek tek gezerek sanatçılarla sohbet edip yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Aktaş, 610 Ekim tarihleri arasında rahmetli Kadir Topbaş’ın ismini taşıyan gösteri merkezindeki Craft İstanbul El sanatları Fuarı'nda bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. 140 farklı katılımcının ilgi gösterdiği fuara üniversitelerin, bakanlıklara bağlı kuruluşların, valiliklerin, belediyelerin kalkınma ajanslarının ve yurtdışından kurumların ilgi gösterdiğini söyleyen Başkan Aktaş, “Ülkemizin zenginliği olan çok özel ürünleri fuarda görme imkanı bulduk. Bu fuarda Bursa olarak yer almamız gerekiyordu. Bursa çok kadim bir medeniyete sahip. Beraberinde modern yönü kadar elindeki değerleriyle de bilinmektedir. Minyatür eserlerimizi, Hilyei Şerif koleksiyonumuzu, çini uygulamalarımızı, ebru ve filografi branşlarındaki ürünlerimizi, BUSMEK marifetiyle yapılan çalışmaları sergiledik. Bursa standının özel ilgi gördüğünü gözlemledik. Ayrıca Bursa demek ipek demek. Kozadan nihai ürüne kadar olan süreci burada tatbik ederek ziyaretçilere gösteriyoruz. İpek ürünlerimizi sergiledik. Organizasyonda emeği geçenleri tebrik ediyorum. Fuar hayırlı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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