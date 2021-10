Nilüfer’den üniversiteliye çok yönlü destek

Tesislerinin kapılarını açarak konaklama sorunu yaşayan Bursa’daki üniversite öğrencilerine yardım eli uzatan Nilüfer Belediyesi, öğrencilere ücretsiz çorba dağıtımı, kıyafet, çamaşırhane hizmeti ve ikinci el eşya desteği de veriyor.

Nilüfer Belediyesi başka bir şehirden gelerek üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin yaşamını kolaylaştırmak için çok yönlü sosyal destek çalışmaları yürütüyor.

Türkiye’nin dört bir yanından Bursa’ya gelerek üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin ilk olarak barınma sorununa çözüm üreten Nilüfer Belediyesi, gençlere ayrıca; giyisi, çamaşırhane hizmeti ve ikinci el eşya gibi konularda da destek oluyor.

Yıllardır üniversite öğrencilerine sıcak çorba dağıtan Nilüfer Belediyesi, bu geleneğini bu yıl da devam ettiriyor. Öğretim yılının başlamasıyla birlikte Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Görükle ve Bursa Uludağ Üniversitesi Kampüsü’nde hafta içi her gün 16:0017:00 saatleri arasında çorba dağıtıyor. Nilüfer Belediyesi tarafından kurulan stantlarda yüzlerce kişiye hijyenik ortamda her gün farklı bir çorba çeşidi ikram ediliyor.

Nilüfer Belediyesi’nin yıllardır ikinci el kıyafetleri yeniden kullanılır hale getirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı ‘Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi’ ve ‘Giymiyorsanız Giydirin Kampüs’ de hizmetlerine devam ediyor. Yıkanıp ütülenerek hijyenik hale getirilen kullanılabilir durumdaki giysiler, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Görükle Sakarya Mahallesi Atatürk Caddesi Çağrıyan Sokak’ta hizmet veren ‘Giymiyorsanız Giydirin Kampüs’den geçen yıl 365 öğrenci yararlandı. Bu yıl da kapılarını açan merkezden öğrenciler, belgelerini göstererek yararlanabiliyorlar.

Nilüfer Belediyesi, ikinci el kullanılabilir eşyaların değerlendirilmesine de aracılık ediyor. Vatandaşların evlerinde kullanmadıkları eşyaları alan ekipler, bu eşyaları belirlenen ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırıyor. 2020 yılında ekipler ihtiyaç sahibi 233 eve kullanılabilir eşya taşıdı. İhtiyaç sahibi öğrenciler, yine belgelerini göstererek bu hizmetten yararlanabiliyor. Evlerindeki fazla eşyaların alınmasını isteyen Nilüferliler, 444 16 03 numaralı telefondan ve www.nilufer.bel.tr adresinden başvuru yaparak kayıt oluşturabiliyor. Eşya ihtiyacı olan Nilüferliler de, Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvuru yaparak taleplerini iletebiliyor.

Nilüfer Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine yönelik hizmet veren NİLPAK Çamaşırevi de her yıl yüzlerce öğrenciye ücretsiz çamaşır yıkama fırsatı veriyor. Nilüfer Belediyesi’nin 2014 yılında açtığı NİLPAK Çamaşırevi, Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin büyük bölümünün ikamet ettiği Görükle’de hizmet vermeye devam ediyor. Nilpak Çamaşırevi’ne deterjanıyla gelen her öğrenci kayıt yaptırdıktan sonra ücretsiz çamaşırını yıkayabiliyor. NİLPAK Çamaşırevi’nden pandemi dönemi olmasına rağmen geçen yıl 174 öğrenci defalarca yararlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.