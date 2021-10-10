Mudanya müterakenin 99. yıl dönümünü kutluyor

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Mudanya Mütarekesi’nin 99. yıl dönümü kutlama programı, Tarihçi Yazar Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan’ın söyleşisi ile başladı. Tarihi anlatımların yanı sıra güncel konularla dinleyicilerine keyifli bir söyleşi sunan Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan, Kurtuluş Savaşı’nın sonunda; İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya'nın savaşsız kurtarılmasını sağlayan, TBMM Hükümeti’nin ilk siyasi zaferi Mudanya Mütarekesi’nin önemini anlattı.

Cumhuriyeti kuran anlaşmanın Mudanya Mütarekesi olduğunu vurgulayan Gürkan, “Mudanya Mütarekesi’nden sonra bir Türkiye kurulacağı kesinleşmiştir.

Mudanya Mütarekesi Lozan’dan daha önemli bir anlaşmadır. İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya silahsız kurtarılmış, TBMM Hükümeti ilk siyasi zaferini kazanmıştır. TürkYunan savaşının sona ermesi ile Milli Mücadele’nin savaş dönemi de sona ermiştir. En önemlisi Lozan Barış görüşmelerine giden yol açılmış, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş temeli atılmıştır” diye konuştu.

Tarihçi Yazar Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan, söyleşinin sonunda sevenleri için kitaplarını imzaladı. 10 Ekim’de Sanatçı Oğuz Aksaç’ın sahne alacağı etkinlikler, Mudanya Mütarekesi’nin imzalandığı gün olan 11 Ekim’de sona erecek. 11 Ekim saat 18.00’de Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi olan Solo Türk, Mudanya semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Kutlamalar 20.00’de Ozbi konseri ile final yapacak.

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