Siber saldırılara karşı 'anti program'

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çökmesi siber güvenliği yeniden gündeme getirdi. PenDC Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ünal, şirketlerin ‘anti’ programlarla kolayca önlem alabileceklerini söyledi.

Türkiye’de veri yedeklemede coğrafi yedeklilik sistemini hayata geçiren ilk firma olan PenDC’nin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ünal, sıkça görülen Distributed Denial of Service (DDoS) saldırılarının gün geçtikçe yaygınlaştığını belirterek, "Sunucu kaynaklarınızın saldırılara hedef olmaması için saldırganlara hazırlıksız yakalanmamalısınız” açıklamasını yaptı.

DDoS saldırılarının hedeflenen sunucunun hizmet alıcısını olumsuz etkilemeyi amaçladığını kaydeden Ünal, “Saldırıdaki amaç, sunucunun ya da ağın kaldıramayacağı kadar trafik oluşturarak sunucuyu çalışamaz hâle getirmektir. Hedef sunucu kaynaklarının sisteme veya siteye girişini engelleyen bu saldırı türü, hizmetin akışını sekteye uğratmaktadır. Günümüzde yoğun olarak karşılaştığımız siber saldırılara karşı şirketinizin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla önlemlerinizi almalısınız. Çünkü bu saldırılara hazırlıksız yakalandığınız durumlarda çözüm üretmeniz zorlaşacaktır. Ataklara yüzde 100 oranında kesin bir çözüm üretimi henüz olmasa da saldırılardan en az seviyede etkilenebilmeniz için çeşitli teknikler de bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Kontrolsüz şekilde dijitalleşen şirketlerin siber risklere karşı denetlemeler yapması gerektiğini de söyleyen Ünal, “Şirketlerin kredi kartı bilgileri, özel ve kişisel verileri gibi birçok bilgiyi kapsamlı bir şekilde koruyabilmeleri büyük önem arz ediyor. DDoS saldırısı düzenlemek çok kolay ve düşük maliyetlidir. Sadece hedef adresi girerek saldırı gerçekleştirebiliyor ve organizasyon sistemlerini işlevsiz hâle kolaylıkla getirilebiliyor. Korumanın önemini saldırıya uğradıktan sonra değil, saldırılardan önce önleyebilmek gerekir. Bunun için sağladığımız AntiDDoS hizmetiyle tehlikeye karşı özel donanımlar ve yazılımlar ile kötü amaçlı trafik filtrelenebilir ve temiz trafik sunucuya gelir. Bilgilerinizin güvenliliği açısından denetimlerinizi yaptırmalı ve önlemlerinizi almalısınız” dedi.

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