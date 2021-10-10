Bursalılar hafta sonu BKM Kitap'ta yazarlarla buluştu

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salgın sonrası normalleşme döneminde imza günleri etkinlikleriyle yazar ve okur buluşmaları gerçekleştiren BKM Kitap bu hafta sonu 3 yazar birden ağırladı.

Akademisyen Anne olarak bilinen ve sosyal medyada 1,5 milyon takipçisi olan Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal BKM Kitap İstanbul Yolu şubesinde okurlarla buluşurken, aynı gün BKM Kitap FSM şubesinde genç okurların yakından takip ettiği Sena Nur Işık okuyucularıyla buluştu. Bugün gerçekleşen etkinlikte ise yine genç okurların ilgiyle takip ettiği Dilara Keskin imza etkinliğinde bir araya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.