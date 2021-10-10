Şadırvanlı Han’da batı düşüncesi sohbetleri

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Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi’nde ‘Batı Düşüncesinin Dünü Bugünü’ sohbetlerinin ilki Prof. Dr. Kasım Küçükalp’in katılımıyla gerçekleşti. Aynı zamanda bu sohbetler serisinin yürütücülüğünü de üstlenen Küçükalp yoğun katılımla verimli bir sohbet gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediyesi’nin çalışmalarıyla Tarihi Kayhan Çarşısı’nda yeniden hayat bulan Şadırvanlı Han, hizmete açıldığı günden itibaren birbirinden önemli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Prof. Dr. Kasım Küçükalp’in katılımıyla gerçekleştirilen ‘Batı Düşüncesinin Dünü Bugünü’ sohbetleri büyük ilgi gördü. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Kır’ın da dinlediği programda Küçükalp, Batı Düşüncesini; Klasik Düşünce, Modern Düşünce ve Çağdaş Düşünce olarak üç aşamada ele aldı. Düşünce serüvenimizi, bu aşamalara hazırlarken, sekülerizm, pozitivizm ve hakikat gibi olguları giriş niteliğinde anlatan Küçükalp, Platon’un “İnsan, Lethe ırmağından içtiği su yüzünden hakikati unutmuştur.” sözünden hareketle hümanizm, teknoloji ve yöntem kavramlarını açıklayarak, “Tarihler emsaldir. Hegel’in ‘Doğu çorak bir arazide birikmiş su kütlesi gibidir. Düşünemez. Batı buna karşın akan bir nehre benzer’ yaklaşım biçimi oryantalist paradigmanın temelini yansıtır. Fakat, iyi niyet kişiyi kurtarır ama hakikati kurtarmaz” ifadelerini kullandı.

Bu minvalde Batı düşüncesinin genel özelliklerine dair bilgiler sunan Prof. Dr. Küçükalp, katılımcıların düşünce dünyasında önemli rol oynayacak bilgiler paylaştı.

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