İnegölspor - Diyarbekirspor: 1-0

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL-BURSA,(DHA)-STAT: İnegöl
HAKEMLER: Mehmet Çağatay Lakot, Baykal Tuna, Muratcan Ilgaz, Berkay Erdemir
İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverekİbrahim Sürgülü, Türker Toptaş, Mustafa Kayabaşı (Dk. 88 Erdem Koçal) Bahadır Taşdelen (Dk. 66 Ogün Çalışkan) Serkan Sözmen, Samet Cantürk, Selimcan Temel, Aykut Uluç, Ersel Aslıyüksek (Dk. 78 Enes Ata) Ömer Faruk Ermeç (Dk. 88 Gülhan Üreyen)
DİYARBEKİRSPOR: Salih ŞenbaşReşo Akın (Dk. 63 Batuhan Süer) Şaban Özel, Şahin Şafakoğlu, Baran Işık, Serdar Güncü, Okan Dernek, Metincan Cici, Hasan Bilal (Dk. 60 Sinan Akaydın) Emir Can Sayar (Dk.79 Oğuzhan Kayar) Utku Şens
GOL: Dk. 5 Ersel Aslıyüksek (İnegölspor)
SARI KARTLAR: Gökhan Siverek, Selimcan Temel, Erdem Koçal (İnegölspor) Baran Işık, Utku Şen, Okan Dernek, Şahin Şafakoğlu, Serdar Güncü, Metincan Cici, Sinan Akaydın (Diyarbekirspor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta İnegölspor, sahasında Diyarbekirspor'u 1-0 mağlup etti. İnegöl İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 5'inci dakikada Ersel Aslıyüksek kaydetti. Diyarbekirspor, 23'üncü dakikada Utku'nun ayağından bir penaltı atışından faydalanamadı.
FOTOĞRALIDHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-10-10 18:42:38
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