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Pandemi lojistik sektörünü uçurdu İki yıllık pandemi sürecinde evden alışverişler lojistik firmalarının altın çağını yaşamasına sebep oldu Lojistik firma sahibi Turgut Kani: "Kovid sürecinde Türk şöförlerinin gayreti lojistik firmalarına altın çağını yaşattı "Pandemi öncesi 2 tırla başladığımız yolculumuza 35 tırla devam ediyoruz"

İHA

Pandemi lojistik sektörünü uçurdu İki yıllık pandemi sürecinde evden alışverişler lojistik firmalarının altın çağını yaşamasına sebep oldu Lojistik firma sahibi Turgut Kani: "Kovid sürecinde Türk şöförlerinin gayreti lojistik firmalarına altın çağını yaşattı "Pandemi öncesi 2 tırla başladığımız yolculumuza 35 tırla devam ediyoruz"

Türkiye’nin geride bıraktığı 2 yıllık pandemi süreci bazı sektörleri olumsuz etkilerken, bazıları da altın çağını yaşıyor.
Covid salgınında evlerine kapanan milyonlarca kişinin yaptığı evden alışverişler lojistik sektörünü kelimenin tam anlamıyla kanatlandırdı. Bursa’nın ünlü İnegöl mobilyasını Avrupa’nın her noktasına taşıyan lojistik firması sahibi Turgut Kani, pandemi öncesi 2 tır ile başladığı lojistik yolculuğuna 2 yıl sonra 35 tırla devam ettiğini belirterek, "Pandemi sürecinde Türk şoförlerin üstün gayreti ve cesareti, Türk lojistik sektörüne altın çağını yaşattı" dedi.
İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (Kovid19) dünya çapında milyonlarca kişinin ölümüne neden olurken. aynı zamanda küresel ekonomiyi de etkiledi. Virüs nedeniyle bazı sektörler ağır yara alırken, bazı sektörler de daha fazla para kazanmaya başladı.
Havayolu şirketleri, en fazla zarar eden şirketler oldu. Seyahat acentaları, oteller, restoranlar, kısıtlamayla birlikte rezervasyon iptalleri ile zor günler yaşadı.
Dünya çapında corona virüs nedeniyle onlarca fuarlar iptal edildi. Corona virüs nedeniyle konser, tiyatro ve sinema salonları boş kaldı. İnsanlar dışarda yemek yemeği tercih etmediği için Restoran ve catering firmaları müşterilerini kaybetti.
Birçok ülkede spor müsabakaları ya ertelendi ya da seyircisiz oynandı. İnşaatlar durunca gayrimenkul sektörü düşüşe geçti. Müşterilerin büyük bir kısmı kredilerini ödeyemediği için bankalar zor duruma düştü. Dünya ticaret ağının yüzde 90’ı deniz ve okyanuslar üzerinden yapılıyor. Corona virüsü nedeniyle sevkiyatlar yapılamadı. Corono virüsün de etkisiyle dünyada ham petrol fiyatları hızla değer kaybetti. Uçaklar havalimanlarında kalırken, gemilerde limanlarda demirledi.
Tüm bu olmusuzluklar yaşanırken bazı sektörlerde 2 yılık pandemi sürecini fırsata çevirmeyi bildi. Yaptıkları yeni yatırımlarla süreci iyi yöneten firmalar 2 yılda sermayelerini katladı.
Lojistik sektörü altın çağını yaşadı
Kovid salgınında evlerine kapanan milyonlarca kişinin yaptığı evden yaptığı internek alışverişleri lojistik sektörünü kelimenin tam anlamıyla kanatlandırdı.
Bursa’nın ünlü İnegöl mobilyasını Avrupa’nın her bir noktasına taşıyan lojistik firması sahibi Turgut Kani, "2 yıllık dönemde evden yapılan alışverişler sektörün altın çağını yaşamasına sebep oldu. Pandemi bize ters etki yaptı. Taleplere yetişebilmek için vites büyütmek zorunda kaldık" dedi.
Pandemi öncesi 2 tırla başladığı lojistik yolculuğuna artan talepler sebebiyle 35 tırla devam ettiğini anlatan Murat Lojistik Firması’nın sahibi Turgut Kani, "Aslında 20 yıldır mutfak dolabı üretimi yapıyoruz. Avrupa’da yatırımlarımız oldu. Bu süreçte lojistik ağında problem olduğunu gördük ve kendi lojistik firmamızı kurduk. Kovid 19 salgınının hemen öncesindeki bir süreçti. "Bu süreci nasıl geçireceğiz" diye çok tereddütlerimiz varken evden ve internetten alışverişler sebebiyle taleplerin çok yüksek olması bize ivme kazandırdı. Uçak ve gemi taşımacılığının durma noktasına gelmesi bizim üzerimizde çok büyük bir baskı oluşturdu. Lojistik ve kargo şirketlerinin elemanları ve bizler her türlü riski göze aldık ve çalışmalarımıza devam ettik. Fransa ve Almanya kapıları kapadı. Gümrükte TIR’lar büyük sıralar yaptı. Bu süreçte hiçbir şoförümüz "Biz bu yolu gitmeyiz, Bu ürünü teslim etmeyiz" demedi. Biz aldığımız yükü teslim etmekle mesulüz. Bu süreçte riskleri göze aldığımız için lojistik sektörü bu kadar büyüdü. Riskleri göze aldığımız için bizde şoförlerimiz de çalışmalara devam ettik. Bu süreçte taşın altına elimizi koyduğumuz için şu an altın çağımızı yaşıyoruz. Talepler devam ediyor ve etmeye de devam edecek" dedi.
İnternet üzerinden Avrupa’ya yapılan mabilya satışlarında Avrupa’da sevkiyatında çok büyük başarılar elde ettiklerini dile getiren Turgut Kani,"Avrupa’daki gurbetçilerin taleplerine de bir yandan cevap veriyoruz. Malum şuan dünyada bir konteyner sıkıntısı yaşanıyor. İster istemez bu yük yine kara taşımacılığına yüklendi. Gemi ve uçak kargoculuğu neredeyse çalışmıyor. Bu sebeple taleplere yetişemiyoruz. Şuan yurt içi ağı çok iyi ancak hamle yapıp yur dışı çalışmanın önünü açmamız gerekiyor. Bizde bu süreçte uluslararası lojistik bölümünde çalışmalara başladık. Şuan Avrupa’nın neresinden olursa olsun bir gurbetçimiz bir takım koltuğu internetten sipariş ettiği an aldığı ürünü kapısına kadar götürme organizasyonunu gerçekleştirebiliyoruz" diye konuştu.

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