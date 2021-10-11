Bursa Büyükşehir Belediyesi orkestrasında sınav heyecanı

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Bursa Büyükşehir Belediye Orkestrası’nda hafta sonu sınav heyecanı yaşanırken, 111 sanatçı adayı başarılı olmak için yeteneklerini sergiledi.

Orkestra Şube Müdürlüğü Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği bölümlerinde enstrüman eğitimi almak isteyen vatandaşlar sınavda ter döktü. Sınava giren adaylar, usta sanatçıların karşısında müzikal yeteneklerini sergiledi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan sınavlarda sanatçı adaylarının işitme, ritim ve ezgi tekrarı kriterleri değerlendirildi.

Sınav sonuçları 12 Ekim tarihinde orkestra.bursa.bel.tr adresinden duyurulacak. Sınavda başarılı olan adaylar 12 Ekim 15 Ekim tarihleri arasında istenilen belgeler ile orkestra şube müdürlüğüne gelip öğrenci kayıtlarını tamamlayacak.

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