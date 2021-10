İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

Türkiye’nin önemli kış merkezlerinden biri olan Uludağ, hazan güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor. Yeşil, sarı ve kahverengi tonlarının hakim olduğu Uludağ ormanlar havadan fotoğraflandı. Ayrıca, hafta sonu Uludağ’da kar yağışı bekleniyor.

Bünyesinde meşe, çam türleri, kestane, ceviz, kavak, fındık, gürgen, çınar, Uludağ köknarı ve Batı Karadeniz köknarı gibi ağaçları barındıran Uludağ’da sonbahar güzelliği gözler önüne serildi. 1961’de milli park olarak koruma altına alınan Uludağ, sadece kış aylarında değil yılın her mevsiminde kendine has doğasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte yeşilden sarıya yer yer kahverengiye dönüşün başladığı ve adeta renk cümbüşünün yaşandığı Uludağ, doğa fotoğrafçısı Orhan Turan tarafından havadan görüntülendi. Günde yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uludağ, hazan renkleriyle adeta hayran bıraktı. Bursa sınırları içerisinde 9 bin 62 hektar ormanlık alana sahip Uludağ, özellikle kış aylarında kayak merkezleri, doğal yapısı, sosyal tesis ve konaklama imkanlarıyla yoğun ilgi görüyor. Yerli ve yabancı turistlerin kış aylarında akın ettiği Uludağ, bahar aylarında da doğal güzellikleri ve manzarasıyla ilgi çekiyor. Uludağ’ı ziyaret eden vatandaşlar ise Uludağ’ın her mevsimde güzel olduğunu ve görülmesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca, cumartesi, pazar ve önümüzdeki pazartesi salı günleri Uludağ’a kar yağışı bekleniyor. Hafta sonu gündüzleri 4 derece, geceleri ise 2 ile 4 arasında olacak. Uludağ’da hafta sonu nem oranı yüzde 80, rüzgar ise saatte 11 ile 13 kilometre arasında esecek.

