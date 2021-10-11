Karnı aç kedi farklı bir yöntem denedi Kedinin boynunda, ''Dilenmiyorum, karnım aç kardeş'' yazılı kağıdı görenler görenler gözlerine inanamadı

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Bursa'da bir kedinin boynuna, ''Dilenmiyorum, karnım aç kardeş'' yazılı kağıt asıldı. Kediyi gören vatandaşlar kendilerini gülmekten alıkoyamadı.

Güldüren görüntüler Botanik Parkta meydana geldi. Kaldırımda yürüyen vatandaşlar, taburenin üzerinde oturmuş ve boynuna ''Dilenci değilim, karnım aç kardeş'' yazılı kağıt asılıyı kedi görünce şaşırdı. Yazıyı okuyan vatandaşlar kendilerine hakim olamayarak güldü. Bazı vatandaşlar ise kediye mama alarak karnını doyurmaya çalıştı.

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