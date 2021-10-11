Online kodlamada güz dönemi başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri maksadıyla başlattığı ‘Robokod Robotik Yazılım ve Kodlama online güz dönemi eğitimleri 18 Ekimde başlıyor.
Robokod Kodlama ve Yazılım Otobüslerinde yüz yüze verilen eğitimler pandemi sebebiyle online yapılmaya devam ediyor. Ücretsiz olan eğitimler Zoom programı üzerinden online olarak yapılacak. 710 ve 1117 yaş arası öğrencilerin katılabileceği eğitimler 18 Ekim 12 Kasım tarihleri arasında 4 hafta süreyle yapılacak. Eğitimler, Kodlamaya Giriş Eğitimi (Code.org), Arduino Robotiğe Giriş ve Algoritma Eğitimi, Scratch Eğitimi olmak üzere 3 ana başlıktan oluşuyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.