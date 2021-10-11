Kent Bostanları’nda kabakların görsel şöleni

Nilüfer Belediyesi’nin Kent Bostanları’nda yetiştirdiği kabak çeşitleri büyük ilgi çekiyor. Bu yıl hasadı yapılan kabaklar arasında yer alan ve ağırlıkları 30 kilograma ulaşan Kuzey Amerika menşe’li kabaklar hem büyüklükleri, hem renkleri ile görenleri şaşırtıyor.

Nilüfer Belediyesi, Ürünlü Mahallesi’ndeki Küçük Ölçekli Kent Bostanları’nda farklı tür ve çeşitlerde yaptığı ürün denemeleri ile bölgedeki çiftçilere de öncü oluyor.

Ekolojik tarımın sürdüğü Kent Bostanları’nda, mevsimine göre sebze, tahıl, baklagil gibi ürünlerin yanı sıra ekinezya, safran, lavanta gibi tıbbî aromatik bitkilerin de denemesi yapılıyor. Yılda yaklaşık 200’e yakın çeşit ve verim denemesi yapılan Kent Bostanları’nda, farklı türden kabaklar da yetiştirildi. Tohum Kütüphanesi’nde yer alan balkabağı, süs kabakları, lif kabakları, yılan ve ördek kabağı gibi 15 çeşit kabak tohumu, ekolojik tarım koşullarında yetiştirildi. Özenli bakımın ardından hasadı yapılan kabaklar renkleri ve ağırlıklarıyla dikkat çekti. Her gün onlarca ziyaretçiyi ağırlayan Kent Bostanları’nda bugünlerde en fazla ilgiyi bostanda görsel bir şölen oluşturan kabaklar topluyor.

100 gramdan yaklaşık 30 kilograma kadar ağırlığı ve 5 santimetreden yaklaşık 2 metreye yakın uzunluğu bulunan farklı türden kabaklar görenleri hayrete düşürüyor.

Sergilenen kabaklar arasında yer alan turuncu rengi, iri boyutu ve 30 kilograma yakın ağırlığıyla en dikkat çeken Kuzey Amerika menşe’li dev balkabağını bir kişi güçlükle yerinden kaldırıyor.

1,70 santimetre uzunluğu bulunan “yılan kabağı” ile avuç içi büyüklüğündeki minik süs kabakları da dikkat çeken diğer türler arasında yer alıyor. Kent Bostanları’ndaki üretimi yerinde görmeye gelen ziyaretçiler, sergilenen kabaklarla bol bol fotoğraf çektiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.