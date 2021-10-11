Bursa'da yat limanında yanan bottan çıkan kara dumanlar gökyüzünü kapladı

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Bursa'nın Kurşunlu ilçesi yat limanında bulunan bir botun yanması sonucu çıkan kara dumanlar gökyüzünü kapladı.

Öğle saatlerinde Kurşunlu balıkçı barınağında meydana gelen olayda botta kaynak yapıldığı sırada çıkan kıvılcım, kamaralı lüks botu küle çevirdi. Gemlik itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası bot kullanılamaz hale geldi.

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