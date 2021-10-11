Motosiklet sürücüsünün köpeği ile tehlikeli yolculuğu

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde, motosikletin arkasında sahibiyle birlikte yolculuk yapan köpeği gören sürücüler şaşkınlık yaşadı. Tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

İnegö-Bursa yolunda, motosikletin arkasında, kask takan sürücüyle yolculuk yapan köpeği görenler şaşırdı. Köpeğin, sahibinin sırtına yaslandığı yolculuk, sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin, sosyal medyada yayınlanmasının ardından hayvanseverler, tepkilerini dile getirdi. FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

2021-10-11 14:53:32



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