Motosiklet sürücüsünün köpeği ile tehlikeli yolculuğu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosiklet sürücüsünün köpeği ile tehlikeli yolculuğu

DHA

Motosiklet sürücüsünün köpeği ile tehlikeli yolculuğu


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde, motosikletin arkasında sahibiyle birlikte yolculuk yapan köpeği gören sürücüler şaşkınlık yaşadı. Tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.
İnegö-Bursa yolunda, motosikletin arkasında, kask takan sürücüyle yolculuk yapan köpeği görenler şaşırdı. Köpeğin, sahibinin sırtına yaslandığı yolculuk, sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin, sosyal medyada yayınlanmasının ardından hayvanseverler, tepkilerini dile getirdi. FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
2021-10-11 14:53:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da yat limanında yanan bottan çıkan kara dumanlar gökyüzünü kapladı
YEREL HABERLER Bursa'da yat limanında yanan bottan çıkan kara ...
Yıldırım Belediyesi’nden çifte açılış
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi’nden çifte açılış
Kent Bostanları’nda kabakların görsel şöleni
YEREL HABERLER Kent Bostanları’nda kabakların görsel şöleni
Online kodlamada güz dönemi başlıyor
YEREL HABERLER Online kodlamada güz dönemi başlıyor
Kirmasti’den ‘dev’ çıktı Bir hafta peşinde koştuğu 2.2 metrelik yayın balığını oltayla yakalamayı başardı
YEREL HABERLER Kirmasti’den ‘dev’ çıktı Bir hafta peşinde koştuğu ...
Gürsu Belediye’sinden eğitime yüzde yüz destek
YEREL HABERLER Gürsu Belediye’sinden eğitime yüzde yüz destek
Bursa'da dört ilçeye lodos uyarısı
YEREL HABERLER Bursa'da dört ilçeye lodos uyarısı
Dizi kameramanını öldüren sanıkların ömür boyu hapsi istendi
YEREL HABERLER Dizi kameramanını öldüren sanıkların ömür boyu hapsi ...
Bursa'daki yarışmada Alman çoban köpeği Apollo, 'en güzel' seçildi
YEREL HABERLER Bursa'daki yarışmada Alman çoban köpeği Apollo, 'en ...
İnegöl’de yeni hedef “turizm”
YEREL HABERLER İnegöl’de yeni hedef “turizm”
Karnı aç kedi farklı bir yöntem denedi Kedinin boynunda, ''Dilenmiyorum, karnım aç kardeş'' yazılı kağıdı görenler görenler gözlerine inanamadı
YEREL HABERLER Karnı aç kedi farklı bir yöntem denedi Kedinin ...
Şükrü Şankaya dualarla anıldı
YEREL HABERLER Şükrü Şankaya dualarla anıldı
Bursa'da köpeğin motosiklet arkasındaki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Bursa'da köpeğin motosiklet arkasındaki tehlikeli ...
Bursa’da insanlık ölmedi dedirten olay Denizin ortasında bulduğu tekneyi sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Bursa’da insanlık ölmedi dedirten olay Denizin ...
Osmangazi Belediyespor’un 2. Lig sevinci Altyapıdan 2. Lig’e
YEREL HABERLER Osmangazi Belediyespor’un 2. Lig sevinci Altyapıdan ...
Futbol turnuvasından elde edilecek gelir eğitime kullanılacak
YEREL HABERLER Futbol turnuvasından elde edilecek gelir eğitime ...
Gemlik’in değerleri fotoğraflandı
YEREL HABERLER Gemlik’in değerleri fotoğraflandı
Uludağ’da sonbahar güzelliği
YEREL HABERLER Uludağ’da sonbahar güzelliği
Bursa Büyükşehir Belediyesi orkestrasında sınav heyecanı
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyesi orkestrasında sınav ...
Başkan Tanır: ‘’Bulgaristan genel seçimleri için elimizden gelen desteği sağlayacağız’’ Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi temsilcilerinden Kestel çıkarması
YEREL HABERLER Başkan Tanır: ‘’Bulgaristan genel seçimleri için ...
Bursa'da husumetlisini sırtından vuran zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da husumetlisini sırtından vuran zanlı ...
Pandemi lojistik sektörünü uçurdu İki yıllık pandemi sürecinde evden alışverişler lojistik firmalarının altın çağını yaşamasına sebep oldu Lojistik firma sahibi Turgut Kani: "Kovid sürecinde Türk şöförlerinin gayreti lojistik firmalarına altın çağını yaşattı "Pandemi öncesi 2 tırla başladığımız yolculumuza 35 tırla devam ediyoruz"
YEREL HABERLER Pandemi lojistik sektörünü uçurdu İki yıllık pandemi ...
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Eğitimdeki en önemli sorun personel eksikliğidir"
YEREL HABERLER Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Eğitimdeki en önemli ...
Husumetlisini sırtından vuran şüpheli tutuklanırken, olayın kamera görüntüsü ortaya çıktı
YEREL HABERLER Husumetlisini sırtından vuran şüpheli tutuklanırken, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.