Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Sendikalı ve sendikasız arasındaki makas açılıyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Sendikalı ve sendikasız arasındaki makas açılıyor"

İHA

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Sendikalı ve sendikasız arasındaki makas açılıyor"

Eğitim Bir Sen Bursa Teşkilat Buluşması, EğitimBirSen ve MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın katılımıyla Bursa’da gerçekleşti. Yalçın, sendikalı ve sendikasız arasında makasın her geçen gün arttığına dikkat çekerken, Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, “Üye sayımızla Türkiye'deki en büyük ikinci şubesi olduk” dedi.
Merinos Fuaye alanında gerçekleşen buluşmaya Memur Sene bağlı sendikaların başkanları, Eğitim Bir Sen komisyonlarının başkan ve yöneticileri, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin müdür ve müdür yardımcıları katıldı. Bini aşkın kalabalığa seslenen EğitimBirSen ve MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın, “4 milyona varan memurun 2 milyon 658 bin 555’i sendikalara üye olabiliyor. Bu yeniden gözden geçirilmeli ve hem örgütlenme alanı hem de örgütlenmenin oranı artmalı. Sendikalı ve sendikasız arasında makas her geçen gün artıyor. Eğitimde, ücretli öğretmenler, usta öğreticiler gibi memur vazifesi yapan ama bir türlü sesini duyuramayan kitleler var. Memur mevzuatı üzerinden muamele görüyorlar. Ama maalesef örgütlenme hakları yok. Memur sendikalarında örgütlenebilmek için açtıkları dava ise devam ediyor. Toplu Sözleşme masasına tabi ama örgütlenme hakkı bir türlü verilmeyen 2 milyon memur emeklisi var. Bu uluslararası hukuka da aykırı. Sendikalara üyeliği devam etmesi gereken emekliler de örgütlenme hakkını istiyor. Bazı meslek ve ünvanlar da üye olabilmeli. Sınırlama çok fazla. Örgütlenmenin alanı, örgütlülüğün oranı artmalı. Memurlar arasında yasal engeller dolayısıyla örgütlenemeyenler var. Yüzde 1 barajını aşan sendika üyelerinin alacağı, 2022’de bin 600 liradan ama daha sonra 2 bin lirayı da aşacak olan toplu sözleşme ikramiyesini istese de alamayacak olanlar var. 6. dönem toplu sözleşmeyi diğer toplu sözleşmelerden ayıran en önemli ayrımlardan bir tanesi de toplu sözleşme ikramiyesidir. Örgütlü olmanın değeri, ‘sendika ne işe yarıyor’ diyenlerin yanında bu toplu sözleşme ile bir değer kazanmıştır" dedi.
Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar ise, 11 bin 500 ile devraldıkları üye sayısını 12 bin 500’e çıkardıklarına vurgu yaparak Türkiye'deki en büyük ikinci şubesi olduklarının altını çizdi. Başkan Acar şöyle konuştu;
“Bizler sendikamız ve konfederasyonumuz başta olmak üzere camiamızın sivil toplum örgütleri olarak her türlü imkan mevkii ve makamı, milleti memleketi ve inandığı değerlere adanmış sevdalı insanlara hizmet ettiği alanlar olarak görüyoruz. Bu sağlam gaye konusunda farklı ifade ve yöntemlerimiz elbette olabilir; ama o sağlam gaye için çalışmada 'ben' yok, 'biz' var. 'kin' yok, 'aşk' var. 'hesabilik' yok, 'hasbirlik' var. Bizler de bu gaye için mücadele ve çalışmalarımızı pandemi dönemi sonrasında da ara vermeden devam ettiriyoruz. Okul, kurum, ilçe ziyaretlerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Binlerce kilometre yolu bu aşk ve şevk ile kat ettik” şeklinde konuştu.
Haftalık mutat yönetim kurulu toplantımızı, şube ve ilçe divan toplantılarımızı, teşkilat buluşmalarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bir Bilenle Bilge Nesil kitap okuma yarışmasının bu sene altıncısının startını veriyoruz. Sosyal sorumluluk projesi ‘Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var’ İH H ile ortak projemizi sürdürüyoruz. Pandemide vefat eden üyelerimiz için Deniz Feneri vasıtasıyla Kamerun’da su kuyusu açtırdık arttırmaya devam edeceğiz. aile, öğretmen ve yönetici Akademilerimizi bu dönemde de devam ettireceğiz. Şube tarihçemizi kalemi alıyoruz, önümüzdeki günlerde tamamlayıp raflardaki yerini alacak inşallah. 6 kez umre organizasyonu gerçekleştiren şubemiz, kültür gezileri, doğa yürüyüşü, bisiklet şenliği, fotoğraf yarışması, kitap okuma faaliyetlerimizde etkinliklerini zenginleştirmeye devam edecek. 11 bin 500 üye ile devraldığımız ve her geçen yıl arttırarak 12 bin 500 e çıkarttığımız üye sayımızla da Türkiye'deki en büyük ikinci şube olma başarımızı hep birlikte sağladık. Şu günlerde de 6. dönem toplu sözleşme kazanımları hızla büyüme trendimizi arttırdığımız bereketli günler yaşıyoruz. Bizler bu kazanımlara sahip çıkıyor, itibarsızlaştırmak isteyenlere fırsat vermiyoruz 6. toplu sözleşme kazanımlarımızı sahada çok iyi anlatarak değişik algı operasyonları kurban edilmesine izin vermeyeceğiz hep birlikte, çünkü biz birlikte güçlü büyük bir aileyiz. Bu programımızın hep birlikte kardeşliğimizi kavileştireceğimiz iklimin devamını vesile olmasını diliyorum çalışmalarımızın” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Motosiklet sürücüsünün köpeği ile tehlikeli yolculuğu
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsünün köpeği ile tehlikeli yolculuğu
Bursa'da yat limanında yanan bottan çıkan kara dumanlar gökyüzünü kapladı
YEREL HABERLER Bursa'da yat limanında yanan bottan çıkan kara ...
Yıldırım Belediyesi’nden çifte açılış
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi’nden çifte açılış
Kent Bostanları’nda kabakların görsel şöleni
YEREL HABERLER Kent Bostanları’nda kabakların görsel şöleni
Online kodlamada güz dönemi başlıyor
YEREL HABERLER Online kodlamada güz dönemi başlıyor
Kirmasti’den ‘dev’ çıktı Bir hafta peşinde koştuğu 2.2 metrelik yayın balığını oltayla yakalamayı başardı
YEREL HABERLER Kirmasti’den ‘dev’ çıktı Bir hafta peşinde koştuğu ...
Gürsu Belediye’sinden eğitime yüzde yüz destek
YEREL HABERLER Gürsu Belediye’sinden eğitime yüzde yüz destek
Bursa'da dört ilçeye lodos uyarısı
YEREL HABERLER Bursa'da dört ilçeye lodos uyarısı
Dizi kameramanını öldüren sanıkların ömür boyu hapsi istendi
YEREL HABERLER Dizi kameramanını öldüren sanıkların ömür boyu hapsi ...
Bursa'daki yarışmada Alman çoban köpeği Apollo, 'en güzel' seçildi
YEREL HABERLER Bursa'daki yarışmada Alman çoban köpeği Apollo, 'en ...
İnegöl’de yeni hedef “turizm”
YEREL HABERLER İnegöl’de yeni hedef “turizm”
Karnı aç kedi farklı bir yöntem denedi Kedinin boynunda, ''Dilenmiyorum, karnım aç kardeş'' yazılı kağıdı görenler görenler gözlerine inanamadı
YEREL HABERLER Karnı aç kedi farklı bir yöntem denedi Kedinin ...
Şükrü Şankaya dualarla anıldı
YEREL HABERLER Şükrü Şankaya dualarla anıldı
Bursa'da köpeğin motosiklet arkasındaki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Bursa'da köpeğin motosiklet arkasındaki tehlikeli ...
Bursa’da insanlık ölmedi dedirten olay Denizin ortasında bulduğu tekneyi sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Bursa’da insanlık ölmedi dedirten olay Denizin ...
Osmangazi Belediyespor’un 2. Lig sevinci Altyapıdan 2. Lig’e
YEREL HABERLER Osmangazi Belediyespor’un 2. Lig sevinci Altyapıdan ...
Futbol turnuvasından elde edilecek gelir eğitime kullanılacak
YEREL HABERLER Futbol turnuvasından elde edilecek gelir eğitime ...
Gemlik’in değerleri fotoğraflandı
YEREL HABERLER Gemlik’in değerleri fotoğraflandı
Uludağ’da sonbahar güzelliği
YEREL HABERLER Uludağ’da sonbahar güzelliği
Bursa Büyükşehir Belediyesi orkestrasında sınav heyecanı
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyesi orkestrasında sınav ...
Başkan Tanır: ‘’Bulgaristan genel seçimleri için elimizden gelen desteği sağlayacağız’’ Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi temsilcilerinden Kestel çıkarması
YEREL HABERLER Başkan Tanır: ‘’Bulgaristan genel seçimleri için ...
Bursa'da husumetlisini sırtından vuran zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da husumetlisini sırtından vuran zanlı ...
Pandemi lojistik sektörünü uçurdu İki yıllık pandemi sürecinde evden alışverişler lojistik firmalarının altın çağını yaşamasına sebep oldu Lojistik firma sahibi Turgut Kani: "Kovid sürecinde Türk şöförlerinin gayreti lojistik firmalarına altın çağını yaşattı "Pandemi öncesi 2 tırla başladığımız yolculumuza 35 tırla devam ediyoruz"
YEREL HABERLER Pandemi lojistik sektörünü uçurdu İki yıllık pandemi ...
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Eğitimdeki en önemli sorun personel eksikliğidir"
YEREL HABERLER Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Eğitimdeki en önemli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.