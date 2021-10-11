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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir üreten kadınların yanında

İHA

Büyükşehir üreten kadınların yanında

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehirdeki 40 civarındaki kadın kooperatifiyle iş birliği yaptıklarını, pandemi sürecinde erzak paketlerindeki ürünler için 1.5 milyon TL’lik alışveriş yaparak kadınların çalışmalarına destek olduklarını söyledi.
AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Kadın Emeği Türkiye’nin İstikbâli’ programı Merinos AKKM’de yapıldı. Bursa’nın kadın çalışmalarında ve kadın emeğinin Türkiye’ye yayılması noktasında ülkeye örnek olacağını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, nüfusun yüzde 49.9’unu kadınların oluşturduğunu söyledi. Kadınların hayatın her aşamasında var olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, başarılı kadın hikayelerinin de birçok insana ışık olduğunu dile getirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlara yönelik çalışmaları önemsediğini anlatan Başkan Aktaş, “Belediye bünyesinde bir ekip kurarak kadın kooperatiflerini ziyaret ettik. Bazılarını eşimle birlikte bizzat ben ziyaret ettim. 40 civarında kooperatifi kurum olarak taradık. Kooperatiflere fiziki şartlarını iyileştirme noktasında 1 milyon TL civarında destek verdik. Pandemi sürecinde kadın kooperatifleri kapanmak bir yana mesai yaptılar. Yaklaşık 1.5 milyon TL’lik alışveriş yaparak ürünlerine erzak paketlerinde yer verdik. Bu ay sonunda 29 Ekim’de Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde ‘Üreten kadın kooperatifleri Bursa Buluşması’nı düzenliyoruz. Bütün masrafları Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Kadın kooperatiflerini bütün Bursa ve Türkiye’yle buluşturacağız. E ticaretin de giderek yaygınlaştığını biliyoruz. Gayretlerimizle bu konuda daha büyük işlere hep birlikte imza atacağız. Bursa’nın dört bir yanında güzel işlere imza atan kadınlarımız var. Her birini ayrı ayrı kutluyorum. Onların kurumsallaşması için Büyükşehir Belediyesi’nin tüm imkanlarını kullanacağız. Yakın zamanda kadın, aile ve çocuk başlığında özel bir daire başkanlığı ve şube müdürlüğü oluşturacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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