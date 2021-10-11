Marmara'da sıcaklık düşünce balık fiyatları geriledi

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Marmara Denizinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte pazar tezgahlarındaki balık fiyatları ucuzladı. Geçen hafta 70 liradan alıcı bulan lüfer balığı bugün itibariyle 4045 lira arasında alıcı buluyor.

Marmara denizinde hava sıcaklıklarının düşmesi pazar tezgahlarındaki balık fiyatlarını olumlu yönde etkiledi. Bursa'nın Mudanya ilçesindeki semt pazarında balık fiyatlarının geçtiğimiz haftaya göre yüzde 30 ile yüzde 50 arasında düştüğü görüldü. Geçtiğimiz haftalar da 70 liradan alıcı bulan lüfer balığı bugün itibariyle tezgahlarda 4045 lira arasında satılıyor.

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