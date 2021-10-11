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Kusursuz kulak Bager Çalışcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefonda “Gesi Bağlarını” çaldı

İHA

Kusursuz kulak Bager Çalışcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefonda “Gesi Bağlarını” çaldı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Belediyesi’nin Doğu ve Güneydoğu illerinde düzenlediği “Biz Anadolu’yuz Dostluk ve Kardeşlik Programı” çerçevesinde ziyaret ettiği Muş’ta, doğuştan görme engelli ve kusursuz kulağa sahip Bager Çalışcı’ya yeni piyano alma sözü verdi. Ziyaret esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Bager, Erdoğan’a Gesi Bağları türküsünü çaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 9 yaşındaki müzisyeni Ankara’ya davet etti.
Osmangazi Belediyesi’nin Doğu ve Güneydoğu illerini kapsayan “Biz Anadolu’yuz Dostluk ve Kardeşlik Gezisi” önemli bir buluşmaya sahne oldu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa milletvekilleri Muhammed Müfit Aydın, Refik Özen, Osman Mesten, Zafer Işık ve Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Erol Bodur’un yer aldığı heyet, Muş programında müzikte kusursuzluk olarak bilinen ‘absolut kulağa’ sahip Bager Çalışcı’yı Nadaslık köyündeki evinde ziyaret etti. Evinin bahçesinde Bursa heyetine mini bir resital sunan Bager, Aşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsü ile Beethoven’dan eserler çaldı.
Ziyarette kendisine bir isteğinin olup olmadığı sorulan Bager Çalışcı, yeni bir piyano istediğini söyledi. Bunun üzerine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, genç müzisyene yeni bir piyano alacaklarının sözünü verdi. Görüşme sırasında AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak Bager Çalışcı ile görüştürdü. Kendisine Gesi Bağları türküsünü çalan Bager’e teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bager Çalışcı ve ailesini Ankara’ya davet ederek, Ankara’da da bir resital vermesini istedi. Bager’in anne ve babasına selamlarını ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bager’in TEKNOFEST gençlerinden biri olduğunu söyleyerek sözlerini tamamladı.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Bager’in hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olacaklarını belirterek, “Ziyaretimiz sırasında Bager’in bazı eksikleri olduğunu öğrendik. Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Kent Konseyi olarak piyano isteğini yerine getireceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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