Bursa'da gökkuşağı büyüledi

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Bursa'da âniden bastıran yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Akşam saatlerinde birden bastıran yağmur sonrası oluşan gökkuşağının görüntüsü, izleyenleri mest etti. Yağan yağmurun ardından açan gökkuşağı vatandaşlara büyük bir görsel şölen yaşattı. Gökkuşağını gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak bu ânı ölümsüzleştirdi.

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