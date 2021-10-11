Kestel'de gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın Kestel ilçesi semalarında oluşan gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kestel’de yağmurun ardından akşam saatlerinde ortaya çıkan gökkuşağı muhteşem bir görüntü oluşturdu. Gökkuşağını gören vatandaşlar ilgiyle izlerken, bazıları da fotoğrafını çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.