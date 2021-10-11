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Bursa’da korkutan yangın

İHA

Bursa’da korkutan yangın

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın en üst katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, evde maddi hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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