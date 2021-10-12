Haluk Levent ve Rus Kızılordu Korosu Bursa’da konser verdi Bursa'da Rus Kızılordu ve Haluk Levent rüzgarı esti

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

Bursa’da AHBAP Derneği'nin kurucusu, sanatçı Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile konser verdi. Konserde Cumhuriyet marşları ve Rus marşları seslendirildi.

Sanatçı Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile birlikte Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Cumhuriyet marşlarını seslendirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde PodyumPark'ta düzenlenen konser, Kızılordu askerlerinin Türk ve Rus bayraklarını sahneye yerleştirmeleriyle başladı.

Konserde sahne alan sanatçı Haluk Levent, Rus Kızılordusu ile birlikte İzmir marşı, Çanakkale Türküsü’nü seslendirdi.

Konser büyük ilgi görürken, dinleyicilerin bazı marşlara eşlik ettiği görüldü.

Haluk Levent'in Rus Kızılordu Korosu ile söylediği ve Cumhuriyet marşlarını seslendirdiği, 27 Eylül'de İstanbul'da başlayan, sırasıyla Ankara, Mersin, Adana, Konya, Manavgat, Antalya, Fethiye, İzmir'i de kapsayan turne 11 Ekim'de Bursa'da sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.